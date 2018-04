Affine : arrivée d'un nouveau directeur général

26/04/2018 | 18:52

Sous la présidence de Maryse Aulagnon, le conseil d'administration d'Affine de ce 26 avril a pris acte de la démission d'Alain Chaussard de ses fonctions de directeur général et a procédé en remplacement à la désignation de Matthieu Evrard, a-t-on appris après Bourse.



Alain Chaussard, qui occupait cette fonction depuis 1998, reste administrateur et vice-président du conseil d'administration d'Affine. Il se voit par ailleurs confier une mission de Senior advisor auprès de la société.



Diplômé de l'Ecole Centrale Paris et titulaire d'un DESS en Stratégie Touristique et Hôtelière à La Sorbonne, Matthieu Evrard a rejoint Affine en Avril 2016 et en est le directeur général délégué depuis janvier 2017. Il était auparavant membre du comité exécutif de Louvre Hotels Group, en tant que directeur exécutif Développement & Acquisitions.





