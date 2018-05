Affine : cession des parts de Banimmo dans Dolce La Hulpe

21/05/2018 | 13:09

Banimmo, foncière belge détenue à 49,5% par Affine, annonce avoir cédé, via sa filiale Conferinvest, la participation de 49% qu'elle détenait dans Dolce La Hulpe, société qui possède un ensemble d'hôtel, de centre de conférences et de bureaux près de Bruxelles.



Cette cession confirme la mise en oeuvre de la stratégie décidée fin 2016, à savoir le recentrage de l'activité de Banimmo sur le marché des bureaux en Belgique, de petite à moyenne taille, et sous trois axes : build-to-suit, multi-tenants et rénovations lourdes.



Parallèlement, Banimmo a porté de 49 à 100% sa participation dans Conferinvest, actionnaire à 100% de Dolce Chantilly SAS, qui possède un ensemble de même nature près de Paris. Enfin, Banimmo a encaissé un montant résiduel de 7,6 millions d'euros.



