AGCO : Le Sommet AGCO iVenture appelle le capital-risque à investir dans l'avenir de l'agriculture

AGCO (NYSE : AGCO), leader mondial de la conception, fabrication et distribution de matériel et de solutions agricoles, a tenu aujourd'hui son premier sommet AGCO iVenture à Berlin, en Allemagne. Le sommet est une initiative conjointe entreprise par AGCO, AGCO Finance, Fuse Technologies d’AGCO, et Anterra Capital, un investisseur de capital-risque spécialisé dans les entreprises des secteurs alimentaire et agricole.

« Les startups viennent bouleverser l'agriculture traditionnelle et relever certains des défis les plus importants dans le monde, tels que la sécurité alimentaire, les moyens d'existence des agriculteurs et l'efficacité des ressources », a déclaré Martin Richenhagen, président et PDG d'AGCO. « Aujourd'hui, nous amenons la Silicon Valley à Berlin. Les startups spécialisées dans les technologies agricoles soumettront des idées qui changent réellement le cours des choses et qui représentent le progrès et l'innovation technologiques dans l'agriculture. »

Le sommet AGCO iVenture cible les innovateurs et les visionnaires qui façonnent activement l'avenir de l'agriculture en créant des solutions de rupture ayant le potentiel de faire progresser l'agriculture mondiale vers le futur. L'objectif de l'événement est de renforcer la culture d'innovation dans le monde agricole. Le sommet AGCO iVenture vise à aider les innovateurs à accéder aux leaders d'opinion, aux financements et aux partenaires de l'industrie pour leur permettre au final de mettre de nouvelles technologies sur le marché. L'objectif est de réunir les meilleurs éléments pour mettre en place des partenariats solides pour un avenir fructueux et contribuer à la sécurité alimentaire mondiale.

Adam Anders, associé directeur et cofondateur d'Anterra Capital, a expliqué, « les entrepreneurs et les investisseurs en capital-risque sont de plus en plus nombreux à reconnaître les opportunités que présente le secteur de l'agriculture à long terme et ils investissent de plus en plus dans les startups spécialisées dans les technologies agricoles. Anterra Capital investit dans l'ensemble de la filière agro-alimentaire dans des entreprises axées sur des technologies nouvelles et les soutient avec des capitaux, des connaissances spécialisées et un réseau qui s'étend au-delà du monde agricole traditionnel et du secteur du capital-risque traditionnel. Pour nous, le sommet AGCO iVenture est une plate-forme unique qui réunit les chefs d'entreprise du secteur agro-alimentaire ainsi que les meilleures startups spécialisées dans les technologies agricoles et les plus grands investisseurs de capital-risque qui s'intéressent à ce secteur. »

Les entrepreneurs innovateurs spécialisés dans les technologies agricoles focalisent sur des idées novatrices dans la chaîne de valeur agricole couvrant notamment le Big Data, les logiciels en nuage et la robotique ou encore le développement de nouvelles cultures, les solutions d'irrigation, la fertilisation intelligente, l'agriculture urbaine et bien d'autres. Leurs technologies de rupture et leurs solutions novatrices ont le potentiel de renforcer la productivité, l'efficacité et la durabilité de l'agriculture moderne. L'événement d'aujourd'hui a fourni aux jeunes entreprise révolutionnaires spécialisées dans les technologies agricoles une plate-forme pour mettre en valeur leurs modèles d'activité.

Les participants au sommet AGCO iVenture ont discuté des nombreux façons dont les startups spécialisées dans les technologies agricoles et les investisseurs de capital-risque peuvent collaborer pour développer des nouvelles technologies qui augmenteront la productivité agricole et créeront une sécurité alimentaire optimale et plus durable.

Les intervenants étaient notamment le professeur Klaus Josef Lutz (PDG de BayWa AG), Bernard Krone (directeur général et propriétaire, Bernard Krone Holding SE & Co. KG), Adrian Percy (directeur de la recherche, du développement, Crop Science, une division de Bayer), David Batcheller (président d'Appareo Systems, LLC), Berry Marttin (membre du conseil d'administration de Rabobank), Michael Horsch (fondateur de HORSCH Maschinen GmbH) et le professeur Dr. Thomas Herlitzius (titulaire de la chaire professorale de technologie des systèmes agricoles, TU Dresde).

« Le sommet AGCO iVenture a offert une plate-forme exceptionnelle aux startups spécialisées dans les technologies agricoles telles qu'Agriconomie, Ecrorobotics, Farmobile, German Autolabs, TellusLabs, UseMyTec et Wefarm, et leur a permis d'entrer en contact avec des experts et de créer de nouveaux liens pour développer leurs entreprises commerciales », a conclu M. Richenhagen. « Chez AGCO, nous sommes toujours à l'écoute de nouveaux concepts et le sommet iVenture nous a présenté de nouvelles technologies étonnantes que nous jugeons très intéressantes. »

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://www.agco-iventure-summit.com/home.html

