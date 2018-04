AGCO : Les marques d'AGCO remportent le prix Red Dot Design 2018

La moissonneuse-batteuse IDEAL et les tracteurs de la série Valtra A4 ont été reconnus pour leur design exceptionnel.

AGCO (NYSE : AGCO), un leader mondial en matière de conception, fabrication et distribution de machines et de solutions agricoles, a remporté deux prix Red Dot Design pour sa moissonneuse-batteuse IDEAL et ses tracteurs de la série Valtra A4. Red Dot Design est l'un des concours de design les plus importants et les plus respectés au monde. Les plus de 6 300 soumissions de 59 pays qui ont participé au concours cette année ont été évaluées par un jury constitué de 40 experts indépendants du design venus du monde entier.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180409006352/fr/

The purpose-built and durable Valtra A4 Series with a modern styling is truly a versatile tool designed to boost the efficiency of farmers, contractors and municipalities alike. (Photo: Business Wire)

« Nous sommes honorés de recevoir le prix Red Dot Design », a déclaré Martin Richenhagen, président et chef de la direction d' AGCO Corporation. « Cette récompense souligne notre engagement envers le design, l'innovation et la qualité. »

La moissonneuse-batteuse IDEAL et la série Valtra A4 ont été reconnues dans la catégorie « Véhicules commerciaux ». IDEAL est une moissonneuse-batteuse récemment développée qui allie des designs entièrement nouveaux et des technologies d'avant-garde permettant aux cultivateurs du monde entier d'être plus productifs et de nourrir une population mondiale en pleine croissance. Le jury a reconnu cette nouvelle génération de moissonneuses-batteuses en lui décernant le prix « Red Dot: Best of the Best » pour la qualité exceptionnelle de son design et pour sa conception révolutionnaire, et plus particulièrement IDEAL pour ses caractéristiques innovantes et sa livrée élégante et unique en graphite. La moissonneuse-batteuse IDEAL se différencie par sa facilité d'utilisation et par la façon dont elle optimise des activités de récolte complexes. Elle offre l'efficacité, la visibilité et le confort dont les cultivateurs ont besoin sur le terrain. C'est également la première moissonneuse-batteuse à grande capacité à arborer une carrosserie étroite. Qui plus est, IDEAL offre une connectivité totale, un ajustement complet et automatisé, et une visualisation de la circulation de la récolte en temps réel.

La Série A de 4ème génération de Valtra est un tracteur nouvellement conçu du tout au tout caractérisé par un nouveau design technique, une cabine d'un design inédit et de multiples options de châssis. La nouvelle Série A offre également aux cultivateurs d'autres options de personnalisation adaptées à leurs besoins et à leurs souhaits particuliers. Le prix Red Dot Design reconnaît la haute qualité du design du tracteur de la Série A4. Valtra a été inspiré par les principes de base du design scandinave que l'on retrouve dans les lignes claires de l'extérieur de ses tracteurs. Le design du Valtra met aussi fortement l'accent sur la facilité d'utilisation, l'ergonomie, la sécurité, la durabilité, la facilité d'entretien et la productivité du tracteur. Ce n'est pas la première fois que Valtra est reconnu par les prix Red Dot Design. En effet, la marque à grand succès AGCO avait déjà été reconnue pour ses designs en 2016 et en 2017.

Martin Richenhagen a ajouté : « La solide plateforme de recherche et développement d'AGCO permet à nos marques mondiales de créer des concepts, des fonctions et des designs inédits qui plaisent à notre clientèle internationale. L'octroi du prix Red Dot Design souligne la détermination d'AGCO à se situer au premier plan de l'innovation. Les solutions de haute technologie telles qu'IDEAL et la Série Valtra A4 façonnent l'avenir de l'agriculture. »

Le concours Red Dot Design, lancé dans les années 1950, octroie trois catégories de prix : Concept Produit, Concept de Communication et Concept de Design. Le prix Red Dot Design de cette année sera remis le 9 juillet au Théâtre Aalto d' Essen, en Allemagne.

À propos d’AGCO

AGCO (NYSE : AGCO) est un leader mondial en matière de conception, de fabrication et de distribution d'équipements et de solutions agricoles qui améliore la productivité agricole grâce à sa gamme complète d’équipements et de services connexes. Les produits AGCO sont vendus sous cinq marques principales, Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® et Valtra®, soutenues par les technologies de précision et les services d’optimisation agricole Fuse®. Fondée en 1990, la société AGCO a son siège à Duluth, en Géorgie, aux États-Unis. En 2017, AGCO a réalisé un chiffre d’affaires net de 8,3 milliards USD. Pour de plus amples renseignements, consultez le site http://www.AGCOcorp.com. Pour nos actualités financières, informations et événements, suivez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour nos informations financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180409006352/fr/