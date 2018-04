AGCO : Power fête son 75e anniversaire

Le millionième moteur quitte l’usine

AGCO (NYSE : AGCO), leader mondial en matière de conception, de fabrication et de distribution d’équipements et de solutions agricoles, fête cette année le 75e anniversaire d’AGCO Power. AGCO Power est la marque mondiale de moteurs d’AGCO, connue pour sa performance et sa qualité hors norme. « L’activité moteurs d’AGCO, connue aujourd’hui comme AGCO Power, offre depuis 75 ans des solutions de moteurs et de génération d’électricité, de premier plan », a déclaré Martin Richenhagen, directeur, président et PDG, AGCO Corporation. « Nous sommes fiers de fêter ce formidable héritage et d’annoncer que le millionième moteur AGCO Power a été produit dans notre usine de Linnavuori, Nokia, Finlande. »

AGCO Power Millionth engine (Photo: Business Wire)

Plus de 70 % des produits AGCO fonctionnement avec un moteur AGCO Power. AGCO Power a été le pionnier du développement des technologies de réduction des émissions, et le premier à lancer dès 2008 la technologie SCR appliquée aux équipements agricoles. Aujourd’hui, ses moteurs respectent et vont même au-devant des réglementations les plus récentes sur les émissions dans l’UE et aux États-Unis, en se conformant aux normes d’émissions de catégorie 4. Par ailleurs, les moteurs AGCO Power sont prêts pour l’étape V. Le Dr Helmut Endres, vice-président directeur chargé de l’ingénierie au plan international a déclaré, « Au sein de l’UE, les nouvelles réglementations des émissions seront mises en œuvre graduellement en 2019 et 2020. AGCO Power a commencé son développement pour la phase V il y a déjà plusieurs années afin d’être prêt pour le changement. Les moteurs haute qualité ont déjà été testés en coopération avec nos clients dans le laboratoire de moteurs et dans différentes applications ».

AGCO Power a commencé la fabrication de moteurs à Linnavuori il y a 75 ans. Plus tard, l’usine est devenue une partie importante de Valtra, qui a ensuite été racheté par AGCO en 2004. Depuis lors, AGCO a investi sans relâche dans le développement de nouveaux produits, dans des technologies de moteurs innovantes et dans l’augmentation de ses capacités de production. AGCO Power fabrique aujourd’hui des moteurs diesel à 3, 4, 6 et 7 cylindres dans quatre usines à travers le monde, à savoir Linnavuori (Finlande), Changzhou (Chine), Mogi das Cruzes (Brésil) et General Rodriguez (Argentine). Les volumes de production se sont multipliés au cours des dernières décennies pour atteindre plus de 100 000 moteurs par an.

Les innovations d’AGCO Power se sont traduites par des améliorations considérables dans le processus de combustion, et offrent ainsi aux clients une excellente économie de carburant. Juha Tervala, vice-président et directeur exécutif d’AGCO Power a déclaré, « En tant que pionnier dans la technologie des moteurs, AGCO Power va continuer d’investir dans la recherche et le développement, afin de concevoir des moteurs fiables et durables pour les applications exigeantes des équipements tout-terrain. Nous sommes notamment en train d’explorer activement des alternatives de carburant renouvelables et des solutions électriques. Nous sommes engagés à mettre au point les meilleurs moteurs afin de permettre à nos clients de faire baisser leurs coûts d’intrants ».

À propos d’AGCO

AGCO (NYSE : AGCO) est un leader mondial en matière de conception, de fabrication et de distribution d’équipements et de solutions agricoles qui améliore la productivité agricole grâce à sa gamme complète d’équipements et de services connexes. Les produits AGCO sont vendus sous cinq marques principales, Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® et Valtra®, soutenues par les technologies de précision et les services d’optimisation agricole Fuse®. Fondée en 1990, la société AGCO a son siège à Duluth, en Géorgie, aux États-Unis. En 2017, AGCO a réalisé un chiffre d’affaires net de 8,3 milliards USD. Pour de plus amples renseignements, consultez le site http://www.AGCOcorp.com. Pour suivre l’actualité, les informations et les événements de l’entreprise, retrouvez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour nos informations financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

