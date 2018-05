Ageas : Décisions des Assemblées Générales des Actionnaires d'ageas SA/NV, tenues le 16 mai 2018

Les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires d'ageas SA/NV ont approuvé l'ensemble des propositions qui leur ont été soumises par le Conseil d'Administration.

La part du capital social représentée s'élevait à 38,27%.

Les Assemblées Générales des Actionnaires ont approuvé tous les points présents à l'agenda :

les comptes sociaux annuels de la société pour l'exercice 2017;

le paiement d'un dividende brut en numéraire de EUR 2,10 par action Ageas ;

la décharge aux membres du Conseil d'Administration et au commissaire de la société, KMPG Réviseurs d'Entreprises, pour l'exercice 2017;

le rapport de rémunération;

la rémunération du Président et des membres non exécutifs du Conseil d'Administration;

la nomination de Madame Sonali Chandmal, en tant que membre non exécutif indépendant du Conseil d'Administration, pour une période de quatre ans, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2022;

la nomination de PWC Bedrijfsrevisoren/PwC Reviseurs d'entreprises en tant que commissaire pour une période de trois ans, à partir du deuxième trimestre de 2018;

la modification de l'article 4 des Statuts par l'insertion d'un nouveau paragraphe, se référant à l'organisation et à l'exercice d'activités de réassurance;

l'annulation des 6.377.750 actions rachetées en 2017;

l'autorisation au Conseil d'Administration d'augmenter le capital de la société, en une ou plusieurs transactions, d'un montant maximum de EUR 148.000.000;

l'autorisation au Conseil d'Administration d'acquérir des actions d'ageas SA/NV, avec un nombre maximal d'actions qui pourra être acquis ne représentant pas plus de 10% du capital social souscrit.

Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%) proche de EUR 34 milliards en 2017.



Dividende: l'assemblée a voté un dividende brut en numéraire de EUR 2,10 par action Ageas au titre de l'exercice 2017. Le calendrier suivant a été arrêté : le 28 mai 2018 pour la cotation ex-dividende et le 30 mai 2018 pour le paiement du dividende (coupon n°6). Pour plus d'informations sur le traitement fiscal du dividende : http://www.ageas.com/fr/investisseurs/dividende.





