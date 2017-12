Ageas : cession en Italie

29/12/2017 | 11:52

Après l'annonce le 26 juillet dernier de l'accord conclu entre Ageas et BNP Paribas Cardif en vue de la vente de la participation de 50% +1 action d'Ageas dans le capital social de Cargeas Assicurazioni (CARGEAS), ses opérations Non-vie en Italie, toutes les autorisations nécessaires des autorités de réglementation ont été obtenues, a-t-on appris ce vendredi.



En conséquence, Ageas a confirmé aujourd'hui la conclusion de cette opération pour une contrepartie totale en espèces de 178 millions millions d'euros.



La vente de Cargeas génère une plus-value nette de 77 millions d'euros au niveau de l'Assurance dans le segment Europe continentale et une plus-value nette additionnelle de 10 millions dans le compte générala au niveau du groupe. Aussi bien les plus-values que l'impact sur les liquidités seront enregistrés au dernier trimestre 2017.



Il est estimé que la transaction n'aura pas d'impact sur le ratio de solvabilité IIageas de l'assurance et aura un impact positif d'environ 4% sur la position de Solvabilité IIageas du groupe.





Copyright (c) 2017 CercleFinance.com. Tous droits réservés.