Ageas : publie ses résultats du premier trimestre 2018

Résultats particulièrement solides de l'assurance soutenus par des résultats exceptionnels en Chine

Solide performance opérationnelle dans l'ensemble des segments

1er trimestre 2018 Résultat net Résultat net de l' Assurance en hausse de 35% à EUR 299 millions contre EUR 222 millions

Résultat net du Compte général de EUR -52 millions contre EUR -112 millions

Résultat net du Groupe à EUR 248 millions contre EUR 110 millions Encaissement Encaissement du Groupe (à 100%) à EUR 11,9 milliards , soit un recul de 6%, (impact négatif des taux de change de 4% inclus)

Encaissement du Groupe (part d'Ageas) à EUR 4,5 milliards, soit un recul de 5%, (impact négatif des taux de change de 4% inclus)

Encaissement Vie en recul de 7% à EUR 10,1 milliards, et Non-vie en recul de 3% à EUR 1,7 milliard (les deux à 100%) Performance

opérationnelle Ratio combiné à 98,8% contre 98,3%.

Marge opérationnelle des produits à taux garantis à 137 pb (contre 124 pb)

Marge opérationnelle des produits en unités de compte à 32 pb (contre 33 pb)

Passifs techniques vie des entités consolidées à EUR 74,3 milliards en léger retrait par rapport à fin 2017 Bilan Capitaux propres à EUR 9,9 milliards, soit EUR 49,91 par action, contre EUR 9,6 milliards, soit EUR 48,30 par action fin 2017

Ratio Solvabilité II de l'assurance ageas à 196% et Ratio Solvabilité II du groupe ageas à 195%

Actif liquide total du Compte général à EUR 1,7 milliard contre EUR 1,8 milliard fin 2017 Belgique Solide croissance des encaissements en Vie et Non-vie. Excellent résultat net en dépit d'intempéries Royaume-Uni Exécution disciplinée de la stratégie se traduisant par des encaissements en baisse et un meilleur résultat net malgré des intempéries Europe

continentale Bonne performance à périmètre égal avec une solide croissance des encaissements et un bénéfice net en hausse dans le sillage d'un excellent résultat en Non-Vie Asie Encaissements en baisse en raison principalement d'une baisse anticipée des contrats à prime unique en Chine

Résultat net très solide porté par un résultat de premier trimestre élevé en Chine supporté par quelques éléments exceptionnels

Sauf mention contraire, toutes les données relatives à T1 2018 sont comparées à celles de T1 2017.

Bart De Smet, CEO d'Ageas, a déclaré : « Sur la lancée des excellents résultats de 2017, c'est avec plaisir que nous constatons que nos activités Vie et Non-vie ont encore une fois signé une solide performance qui a conduit à un bon résultat opérationnel pour le premier trimestre en dépit de l'impact des conditions météorologiques défavorables en Belgique et au Royaume-Uni. Ceci, allié à la contribution exceptionnellement élevée de la Chine, nous a permis de publier un résultat net de l'assurance très solide pour le premier trimestre. Bien que les encaissements aient légèrement diminués, cela a été compensé par une amélioration en matière de qualité. En Chine, ce fut la conséquence de changements réglementaires qui menèrent à écarter les gros volumes de produits à prime unique à court terme au profit des produits à primes périodiques. Au Royaume-Uni, cela fut la conséquence de notre choix délibéré d'opter pour une profitabilité aux dépens de volumes. Cependant, en Belgique, nous avons assisté à une reprise de la croissance des encaissements tant en Vie qu'en Non-vie. »





