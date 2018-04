Ageas : publie son Reporting 2017

Ageas a publié aujourd'hui le recueil 'Reporting 2017', qui se compose de trois publications distinctes:

le Rapport annuel 2017 , composé du Rapport du Conseil d'Administration d'Ageas, des États financiers consolidés d'Ageas et des Comptes annuels abrégés d'ageas SA/NV;





le Rapport d'Activité 2017 , qui donne un aperçu des réalisations d'Ageas en 2017, de ses diverses activités dans le monde, ainsi que de ses ambitions pour l'avenir.



les Comptes Statutaires d'ageas SA/NV pour l'année 2017

Ces publications sont accessibles via le site Internet d'Ageas, dans la rubrique reporting2017.ageas.com, un chapitre entièrement consacré à la performance d'Ageas en 2017.

Les résultats annuels 2017 ont été publiés le 21 février 2018. La publication des résultats du premier trimestre 2018 est prévue pour le 16 mai 2018.

Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse riche de quelque 190 années d'expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance vie et non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l'assurance. Le Groupe mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Le Groupe Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ses effectifs comptent plus de 50 000 personnes et il a réalisé des recettes annuelles de près de 34 milliards d'euros en 2017 (tous les chiffres sont à 100 %).





