Agilent Technologies : perfectionne l'informatique des laboratoires avec l'acquisition de Genohm

L'acquisition permettra à Agilent de fournir une solution informatique centralisée à l'ensemble des domaines opérationnels et au secteur des laboratoires

Agilent Technologies, Inc. (NYSE: A) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir la société privée Genohm, un développeur de solutions logicielles sur place, fortement différenciées et basées dans le cloud pour la gestion des laboratoires.

SLIMS, la suite logicielle principale de Genohm pour l'automatisation des laboratoires, est une plate-forme numérique qui dote les laboratoires d'un système de gestion de l'information de laboratoire (LIMS) déployable rapidement sans faille, et d'un environnement de carnet de laboratoire électronique (ELN) qu'utilisent les biobanques, les laboratoires de recherche et les installations de séquençage de nouvelle génération. La plate-forme répertorie les données et les échantillons, les analyses et les utilisateurs, les résultats et les flux de travail, depuis l'expédition des fournitures initiales jusqu'au résultat des instruments de laboratoire et les pipelines d'analyse in-silico. Genohm dispose également d'un marché d'applications commerciales dont les flux de travail préconfigurés permettent un déploiement rapide du système dans une vaste gamme d'industries et de flux de travail scientifiques.

Les clients cherchent à générer les meilleures réponses, ce qui nécessite des solutions informatiques intégrées. Avec l'apport de la gestion LIMS et des flux de travail, cette acquisition renforce le portefeuille de logiciels actuel d'Agilent, tout en développant la capacité de l'environnement ELN. En plus d'élargir le contexte des données analytiques, cette combinaison permettra aux scientifiques d'Agilent de générer plus efficacement leurs résultats.

« Nous sommes impressionnés par l'équipe et la technologie » a déclaré John Sadler, vice-président et directeur général de la division Informatique et logiciels d'Agilent. « L'architecture moderne de SLIMS est en parfaite adéquation avec les valeurs des produits OpenLab d'Agilent. En intégrant cette technologie avec notre large éventail d'instruments divers, nous nous trouvons en position idéale pour soutenir et améliorer les opérations des laboratoires modernes et pour véritablement aider nos clients à mieux tirer parti de leurs données ».

« Genohm occupe une excellente place dans l'espace génomique » a ajouté Kamni Vijay, Ph.D., vice-président et directeur général de la division Génomique d'Agilent. « Cette acquisition s’inscrit dans notre stratégie d'offrir des flux de travail de séquençage de nouvelle génération complets et d'améliorer la gestion des laboratoires de nos clients du secteur génomique. »

« Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe d'Agilent et nous pensons pouvoir accélérer ensemble le développement du laboratoire numérique afin d'aider nos clients à faire progresser la science et les découvertes tout en garantissant la conformité et la traçabilité » a ajouté Frederik Decouttere, fondateur et PDG de Genohm. « Notre plate-forme de gestion de laboratoire est fortement configurable, facile à déployer et à exploiter sur des flux de travail divers de sorte que notre technologie s'agence parfaitement avec celle d'Agilent. »

Genohm dont le siège est à Lausanne en Suisse compte 40 employés.

Cette transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelles. Les termes financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

À propos de Genohm

La société Genohm a été fondée à Gand (Belgique) en 2002 par une petite équipe de bioinformatique de deux personnes, avant de se reconstituer en 2011 en start-up EPFL dans le Parc suisse de l'innovation de Lausanne, en s'intéressant notamment aux garanties de conformité, de traçabilité et à la gestion des données dans les environnements extrêmement complexes et en constante évolution des grands laboratoires. Avec le lancement réussi de SLIMS, sa suite logicielle principale pour l'automatisation des laboratoires, Genohm fait officiellement son entrée sur le marché de l'informatique des laboratoires, en desservant avec fierté une clientèle en rapide expansion dans des environnements cliniques et de recherche très divers, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et aux États-Unis. La société Genohm est aujourd'hui présente à Lausanne, Gand et Durham en Caroline du Nord avec un effectif de 40+ ingénieurs hautement qualifiés dans les logiciels et les sciences de la vie. Des informations supplémentaires sont disponibles sur Genohm sur www.genohm.com.

À propos d'Agilent Technologies

Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) est un leader international dans les secteurs des sciences de la vie, des diagnostics et de la chimie appliquée. Riches de plus de 50 années de connaissances et d'innovations, les solutions, services, logiciels, instruments et employés d'Agilent fournissent des réponses fiables aux questions les plus complexes de nos clients. La Société qui a réalisé, pendant l'exercice fiscal 2017, un chiffre d'affaires de 4,47 milliards USD emploie 14 200 personnes dans le monde. Des informations concernant Agilent sont disponibles sur www.agilent.com.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles telles que définies par le Securities Exchange Act de 1934 et est sujet aux règles refuges élaborées par les présentes. Les déclarations prévisionnelles formulées dans ce communiqué incluent, sans aucune limitation, les informations concernant le chiffre d'affaire, les recettes et la rentabilité futurs d'Agilent ; les nouveaux produits prévus ; les tendances commerciales ; la demande future pour les produits et services combinés de la société ; les attentes des clients ; et les recettes et bénéfices prévisionnels non-PCGR au deuxième trimestre et sur l'exercice 2018 complet. Ces déclarations prévisionnelles incluent des risques et incertitudes qui pourraient entraîner des différences de résultats considérables pour Agilent par rapport aux attentes actuelles de la direction. De tels risques et incertitudes comprennent mais sans s'y limiter des changements non prévus dans la force des activités de nos clients ; des changements non prévus dans la demande en produits, en technologies et en services actuels et nouveaux ; des changements non prévus sur le marché des devises ; les décisions d'achat et le calendrier des clients, ainsi que le risque que nous ne soyons pas capables de réaliser les économies attendues découlant de l'intégration et de la restructuration des activités. Citons encore, parmi d'autres risques auxquels est confronté Agilent dans le fonctionnement de ses opérations : sa capacité à maximiser sa réussite opérationnelle à travers les cycles économiques ; sa capacité à atteindre et à tirer parti des avantages prévus de la réduction des coûts ou encore à adapter ses structures de coûts aux changements continuels des conditions économiques ; les pressions concurrentielles actuelles sur les prix et les marges bénéficiaires ; le risque de voir nos initiatives de compression des coûts compromettre notre capacité à développer des produits et à rester compétitifs et à travailler efficacement ; l'impact des incertitudes géopolitiques et des conditions économiques globales sur nos opérations, nos marchés et notre capacité à poursuivre des activités commerciales ; la capacité à améliorer la performance des actifs en s'adaptant à l'évolution de la demande; la capacité de notre chaîne d'approvisionnement à s'adapter à l'évolution de la demande ; la capacité à réussir l'introduction de nouveaux produits au moment opportun, à bon prix et dans une gamme adéquate ; la capacité d'Agilent de réussir à intégrer les récentes acquisitions ; et d'autres risques détaillés dans les dossiers d'Agilent déposés auprès de la commission des valeurs mobilières américaine, la Securities and Exchange Commission, notamment notre formulaire trimestriel 10-Q pour le premier trimestre se terminant le 31 janvier 2018. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur les croyances et hypothèses de la direction d'Agilent et sur les informations disponibles à l'heure actuelle. Agilent rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses déclarations prévisionnelles, quelles qu'elles soient.

NOTE À L'ATTENTION DES RÉDACTEURS : Les futures technologies, la citoyenneté professionnelle et les actualités de l'entreprise sont disponibles sur le site d'Agilent www.agilent.com/go/news.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180503006718/fr/