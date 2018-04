AgroGeneration : 2017 annual results publication date

Information sur la date de publication des résultats annuels 2017

Paris, le 4 avril 2018

AgroGeneration, producteur de céréales et d'oléagineux en Ukraine, annonce que ses résultats annuels 2017 seront publiés le 26 avril 2018.

AgroGeneration, grain and oilseed producer in Ukraine, announces that its full-year financial results will be released on 26th April 2018.

AgroGeneration sur Alternext

Créé en 2007, AgroGeneration est un producteur international de céréales et oléagineux. Suite au rapprochement avec Harmelia, le nouveau Groupe est devenu un des cinq premiers producteurs agricoles en Ukraine avec près de 120 000 hectares contrôlés en Ukraine. Le Groupe a pour objectif, en louant des terres agricoles à fort potentiel, de répondre au défi alimentaire de demain, lié au doublement de la consommation mondiale d'ici à 2050.

