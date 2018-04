agta record : hausse de moitié du résultat net en 2017

23/04/2018 | 09:00

agta record publie une hausse de 51,1% de son résultat net à 32,9 millions d'euros au titre de l'exercice 2017, ainsi qu'une marge d'EBIT de 11,1% à comparer à 8,4% en 2016, pour un chiffre d'affaires en croissance de 4,3% à 367 millions.



'Malgré des turbulences sur le marché des changes et des efforts de restructuration encore importants sur l'ensemble de l'exercice, agta record enregistre de bonnes performances 2017', commente le spécialiste des portes automatiques.



Au titre de 2017, un dividende de 1,30 franc suisse par action sera soumis à l'assemblée générale du 12 juin (contre un franc en 2016). agta record anticipe ainsi pour 2018 une croissance organique de +3 à 4% à taux de change constants.



