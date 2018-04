AHOLD-DELHAIZE : Jefferies dégrade

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a abaissé d'Acheter à Conserver sa recommandation et de 22,80 à 21 euros son objectif de cours sur Ahold-Delhaize. L'analyste estime que le potentiel de hausse du titre à court terme est désormais réduit, du fait notamment de sa récente revalorisation. Dans le même temps, un ralentissement probable dans la mise en place des synergies devrait retirer un soutien important à la rentabilité et au cours de Bourse du distributeur. Toutefois, Jefferies assure que, à plus long terme, la perspective d'une consolidation aux Etats-Unis est un catalyseur favorable.