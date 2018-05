AHOLD DELHAIZE : a amélioré sa rentabilité au premier trimestre, délivre les synergies prévues

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ahold-Delhaize a dévoilé un bénéfice net de 407 millions d'euros au titre du premier trimestre. Il a progressé de 14,5% en données publiées et 25,7% à changes constants. Le résultat opérationnel sous-jacent du distributeur belgo-néerlandais a reculé de son côté de 1% (+8,5% à changes constants) pour atteindre 600 millions d'euros. Il a représenté 4% du chiffre d'affaires, une marge en amélioration de 0,2 point. Les ventes d'Ahold-Delhaize, enfin, ont reculé de 5,9% au premier trimestre, à 14,93 milliards d'euros. A changes constants, elles ont progressé de 2,5%.Aux Etats-Unis, son principal marché théâtre d'une guerre des prix âpre, Hold-Delhaize est parvenu à faire progresser sa marge, de 0,3 point à 4,3%. Son résultat opérationnel est ressorti à 378 millions d'euros, en repli de 5,9%. A changes constants, il a progressé de 8,6%. Les ventes américaines du groupe ont chuté de 11,5% (+2,1% à changes constants) pour atteindre 8,83 milliards.Par ailleurs, Ahold-Delhaize a annoncé avoir réalisé 100 millions d'euros de synergies au premier trimestre, sur un objectif total réaffirmé de 500 millions d'ici 2019, dont 420 millions cette année.Enfin, le distributeur belgo-néerlandais prévoit toujours une génération de cash flow de 1,9 milliard d'euros cette année.