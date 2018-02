AHOLD DELHAIZE : en hausse après avoir dépassé les attentes au quatrième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ahold-Delhaize (+1,67% à 18,26 euros) a dévoilé un bénéfice opérationnel ajusté de 631 millions d'euros au quatrième trimestre, en repli de 0,6% (+5,2% à changes constants). Il ressort toutefois au-dessus du consensus qui le donnait à 624 millions. Sa marge a atteint 4% (+0,1 point) d'un chiffre d'affaires, déjà publié, de 15,76 milliards d'euros.L'évolution de la rentabilité du distributeur belgo-néerlandais était particulièrement scrutée aux Etats-Unis, son principal marché : la marge d'Ahold USA a dépassé de 10 points de base le consensus, à 4,2%, tandis que celle de Delhaize America est ressorti 40 points de base au-dessus des prévisions, à 4%. Cette amélioration a été enregistrée malgré une activité promotionnelle qui reste intense aux Etats-Unis et des investissements dans les enseignes du groupe.Sur l'ensemble de 2017, Ahold-Delhaize a enregistré un bénéfice opérationnel ajusté de 2,45 milliards d'euros, en croissance de6,9% (+8,4% à changes constants). Il a représenté 3,9% du chiffre d'affaires, en ligne avec l'objectif fixé par le distributeur. Ses ventes ont augmenté de 0,6% (+1,7% à changes constants) à 62,69 milliards d'euros.Enfin, Ahold-Delhaize a délivré un free cash flow de 1,9 milliard d'euros en 2017, en croissance de 40%.Ahold-Delhaize proposera un dividende de 63 cents, en croissance de 10,5%.Pour 2018, Ahold-Delhaize confirme sa cible de 420 millions d'euros de synergies, incluant les 268 millions réalisés en 2017, et prévoit un free cash flow stable.