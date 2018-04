Ahold Delhaize : La valeur du jour en Europe - AHOLD-DELHAIZE s'apprête à accueillir ses nouveaux dirigeants dans le calme

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ahold-Delhaize tourne sereinement une page de son histoire. Le titre du distributeur belgo-néerlandais gagne 1,17% à 19,47 euros après l'annonce des départs de ses deux principaux dirigeants. Dick Boer, CEO du groupe fusionné, quittera son poste le 1er juillet prochain. De son côté, Mats Jansson, président du Conseil de surveillance d'Ahold-Delhaize, passera la main le 11 avril, suite à l'assemblée générale du distributeur. Si ces départs ne font pas de vague, c'est d'abord parce qu'ils étaient attendus.La presse belge bruissait déjà de rumeurs fin février, faisant de Dick Boer le prochain président du Conseil de surveillance d'Ahold-Delhaize.Ensuite, les deux principaux postes de direction du distributeur seront désormais occupés par des cadres présents dans le groupe depuis longtemps. C'est en effet Jan Hommen qui va prendre la tête du Conseil de surveillance, lui qui en est le vice-président depuis juillet 2016. Il était précédemment président du Conseil de surveillance d'Ahold depuis 2013. Il formera un tandem avec Frans Muller à la direction générale, comme attendu par les observateurs.Ce dernier arrive comme CEO d'Ahold-Delhaize avec un bon bilan. Chargé de l'intégration des deux groupes Ahold et Delhaize depuis la réalisation de leur fusion, il peut mettre en avant les synergies réalisées en 2017 sous sa houlette : à 268 millions d'euros, elles dépassent l'objectif initialement affiché de 250 millions. Pour 2019, le distributeur prévoit toujours 750 millions d'euros de synergies brutes dont 250 millions seront réinvestis par le groupe."Nous n'attendons pas de changement majeur de stratégie suite à ces changements, commente Bernstein ce matin. L'exécution de l'intégration et la réalisation des synergies ne devraient pas être impactées".Enfin, ce double changement à la tête d'Ahold-Delhaize pourrait relancer la spéculation sur une nouvelle vague de consolidation du secteur de la distribution aux Etats-Unis. Ahold-Delhaize y réalise la plus grande partie de ses ventes. Pour Bernstein, Frans Muller est la personne idéale pour emmener Ahold-Delhaize vers de tels horizons.