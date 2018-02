Ahold Delhaize : dans le vert après ses comptes annuels

28/02/2018 | 10:01

Ahold Delhaize avance de 1,6% à Amsterdam, après la publication par le distributeur alimentaire d'un BPA sous-jacent des activités poursuivies en hausse de 8,5% à 1,27 euro au titre de 2017, à peu près en ligne avec le consensus.



Le groupe belgo-néerlandais -par ailleurs fortement exposé au marché américain- a amélioré sa marge opérationnelle sous-jacente de 20 points de base à 3,9%, pour des revenus en progression de 0,6% à 62,7 milliards d'euros (+1,7% à taux de changes constants).



Fort de ces performances, Ahold Delhaize proposera un dividende de 0,63 euro par action au titre de l'exercice écoulé, en hausse de 10,5%, et affirme qu'il redistribuera un record de deux milliards d'euros en 2018 via ses rachats d'actions.



