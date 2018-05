Ahold Delhaize : profite de plusieurs analyses positives

11/05/2018 | 17:21

Le titre gagne 2,5% à la Bourse d'Amsterdam profitant de plusieurs analyses positives.



Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' et rehausse son objectif de cours de 21,5 à 22,6 euros, soulignant que '2018 démarre bien' pour le distributeur alimentaire belgo-néerlandais au vu de sa publication de premier trimestre.



Le bureau d'études note que le levier opérationnel permet de soutenir une croissance enrichie en aval, avec une progression de +15% des BPA en données apparentes, et que la génération de free cash-flow fait plus que doubler en données séquentielles.



'Ces résultats qui enregistrent les synergies nées de la fusion suivant une montée en charge rigoureusement conforme dans son imputation dans le temps et dans son intensité, soulignent une fusion maîtrisée', poursuit l'analyste.



Oddo de son côté réitère sa recommandation 'achat' et ajuste son objectif de cours de 21 à 22 euros sur la valeur, sa 'valeur privilégiée dans le secteur de la distribution alimentaire'.



Le bureau d'études met en avant un atout crucial dans le contexte actuel du secteur (volume faible, concurrence forte, pression de l'e-commerce) : la montée en puissance des synergies liées à sa fusion qui lui permet de maintenir une dynamique bénéficiaire satisfaisante.



Oddo pointe aussi une 'valorisation toujours attractive' du groupe belgo-néerlandais, avec une décote de -5,5% par rapport à une moyenne pondérée des pairs américains et européens sur les multiples boursiers 2019.



