Ahold Delhaize : Jefferies plaide pour la consolidation

26/03/2018 | 15:53

Jefferies estime lundi que Ahold Delhaize devrait 'se lancer dans une consolidation plus approfondie aux États-Unis' et confirme sa recommandation 'achat' sur le titre.



Le timing est idéal, poursuit le courtier, d'abord parce que le distributeur belgo-néerlandais peut encore profiter de dix-huit mois de synergies pour surperformer ses concurrents américains, et ensuite parce que fin 2018, la fusion sera parfaitement digérée, deux ans et demi après sa finalisation.



Il confirme également son objectif de cours à 22,80 euros.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.