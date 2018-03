Lufthansa: Une croissance freinée par le manque d'avions

Le groupe compte augmenter ses capacités de 9,5% cette année, au lieu des 12% annoncés en janvier.

Lufthansa a subi des retards de livraison d'appareils A320neo d'Airbus, en raison de problèmes rencontrés par le fabricant de moteurs Pratt & Whitney.

Elle ne possède que 10 A320neos dans sa flotte au lieu des 20 prévus. Il y a également eu des retards dans la livraison de CSeries de l'avionneur canadien Bombardier.

Comme beaucoup d'autres compagnies aériennes telles qu'easyJet, Lufthansa cherche à combler le vide laissé par la faillite du transporteur allemand Air Berlin l'an dernier.

Lufthansa a renoncé à racheter à Air Berlin la compagnie aérienne Niki, en raison d'un problème de concurrence, et a choisi de développer rapidement sa filiale budget Eurowings.

Toutefois, former à nouveau les équipages prend du temps et, au vu du développement des autres compagnies, il y a peu de capacités disponibles dans la location avec services.

"Nous avons un problème sympathique: trop de passagers et trop peu d'avions", a dit le président du directoire, Carsten Spohr.

Lufthansa est en négociations finales avec l'ancien pilote de F1 Niki Lauda en vue de louer des avions avec leurs équipages à la compagnie Laudamotion, a-t-il dit.

Niki Lauda a racheté Niki, la compagnie aérienne qu'il avait fondée, après que Lufthansa eut jeté le gant.

Lufthansa a publié au titre de 2017 un bénéfice ajusté avant intérêts et impôt en hausse de 70% à 2,97 milliards d'euros, un résultat supérieur aux attentes des analystes qui étaient en moyenne à 2,84 milliards d'euros, selon une enquête de Reuters.

Il s'agit du troisième record annuel consécutif, le transporteur ayant bénéficié d'un prix du kérosène bas, d'une demande soutenue et de la faillite de son concurrent de plus petite taille Air Berlin qui a contribué à augmenter le nombre de passagers sur les vols de Lufthansa mais aussi de ses filiales Eurowings, Austrian et Swiss Airlines.

Toutefois Lufthansa s'attend à une légère baisse du bénéfice cette année en raison de l'augmentation des prix du kérosène, avec une facture carburants attendue en hausse de 700 millions d'euros.

A Francfort, l'action, qui a perdu près de 15% depuis le début de l'année après avoir plus que doublé de valeur en 2017, prend 1,87% vers 11h45 GMT, plus forte hausse du Dax.

Le groupe s'attend à une stabilité des prix cette année et observe que jusqu'à présent, la tendance est "légèrement positive" au premier trimestre et au premier semestre 2018.

Les investisseurs craignent que les compagnies aériennes ne mettent trop de sièges à disposition en 2018, ce qui pourrait se traduire par de nouvelles pressions sur les prix des billets.

La recette unitaire du groupe - baromètre mesurant les revenus tirés des capacités - a augmenté de 1,9% l'an dernier et de 2,3% au quatrième trimestre.

Conséquence de la hausse du bénéfice, Lufthansa compte porter son dividende à 0,80 euro par action, plus que le consensus Reuters qui était à 0,71 euro, et entend le maintenir à ce niveau, voire l'augmenter, dans les années à venir.

Air France-KLM a annoncé mercredi une forte hausse de ses capacités pour la saison d'été, en particulier dans le long-courrier et le low cost, ouvrant un record de 78 nouvelles liaisons.

(Victoria Bryan et Sabine Wollrab, Juliette Rouillon et Wilfrid Exbrayat pour le service français)

