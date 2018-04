AIR FRANCE-KLM : Air France propose une négociation pluriannuelle sur les salaires

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air France (groupe Air France-KLM) a proposé aux syndicats d'ouvrir une négociation pluriannuelle sur les salaires (2019-2021). Cette négociation, intercatégorielle comme le demandent les organisations représentatives, doit conduire à un véritable "pacte de croissance", écrit la compagnie aérienne dans un communiqué. La dimension pluriannuelle permettra d'apporter des réponses aux revendications exprimées et d'inscrire dans le temps des mesures que la compagnie ne peut pas supporter de façon brutale.Afin de mettre un terme au conflit qui touche Air France depuis plusieurs semaines - et qui devrait coûter 170 millions d'euros à la compagnie - la direction proposera d'appliquer une partie des mesures à venir dès le 1er avril 2018 en revalorisant les grilles de salaires de 1%, portant à 2% la revalorisation des grilles de rémunération pour 2018. Les syndicats réclament une revalorisation des salaires de 6%.Cette négociation débutera dès jeudi 12 avril, et il est proposé qu'elle se déroule sans interruption jusqu'à la finalisation d'un accord ouvert à la signature, indique Air France. Par cette proposition, la direction appelle les organisations syndicales à suspendre le conflit le temps de cette négociation.Par ailleurs, la négociation engagée depuis deux semaines avec les organisations représentatives des pilotes se poursuivra autour des thèmes spécifiques pilotes.