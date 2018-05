Le 18 mai 2018

Air France-KLM : Informations complémentaires sur le retraitement des comptes 2017

Depuis le 1er janvier 2018, le groupe Air France-KLM applique les nouvelles normes IFRS 9, 15 et 16. Afin de permettre la comparaison, les comptes consolidés du groupe ont été retraités au 1er Janvier 2017. Ces comptes retraités n'ont pas encore été audités et pourraient être sujets à des modifications.

Le détail des informations sur le retraitement des comptes 2017 a été décrit dans le document « Etats financiers consolidés non audités » du premier trimestre 2018 (chapitre 2 : Retraitement des comptes 2017, page 11-17) et dans le communiqué de presse de résultats du 1er trimestre 2018. (http://www.airfranceklm.com/fr/finance/publications/resultats)

Des informations complémentaires liées à l'impact de ces nouvelles normes sur les comptes de résultat consolidés des seconds, troisième et quatrième trimestre 2017 sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

Impact sur le compte de résultat consolidé: deuxième trimestre et premier semestre 2017

Ces comptes retraités n'ont pas encore été audités et pourraient être sujets à des modifications.

Deuxième trimestre 2017 Premier semestre 2017 En millions d'euros Comptes publiés Comptes retraités Variation Comptes publiés Comptes retraités Variation Chiffre d'affaires 6,605 6,621 16 12,314 12,326 12 Autres produits de l'activité 0 0 0 0 0 0 Chiffre d'affaires 6,605 6,621 16 12,314 12,326 12 Carburant avions -1,160 -1,160 0 -2,280 -2,280 0 Affrètements aéronautiques -103 -130 -27 -202 -256 -54 Redevances aéronautiques -495 -494 1 -932 -932 0 Commissariat -203 -203 0 -388 -388 0 Achats de prestations en escale -437 -437 0 -856 -856 0 Achats et consommations d'entretien aéronautiques -609 -561 48 -1,240 -1,153 87 Frais commerciaux et de distribution -238 -237 1 -468 -466 2 Autres frais -395 -368 27 -782 -726 56 Frais de personnel -1,915 -1,915 0 -3,727 -3,727 0 Impôts et taxes -38 -38 0 -83 -83 0 Autres produits et charges 178 212 34 388 477 89 Locations opérationnelles -277 0 277 -562 0 562 EBITDA 913 1,290 377 1,182 1,938 756 Amortissements, dépréciations et provisions -417 -702 -285 -829 -1,384 -555 Resultat d'exploitation 496 588 92 353 555 202 Cessions de matériel aéronautique 10 10 0 19 19 0 Autres produits et charges non récurrents -3 -4 -1 -11 -11 0 Resultat des activities operationnelles 503 594 91 361 563 202 Coût de l'endettement financier brut -68 -148 -80 -133 -297 -164 Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 11 11 0 20 20 0 Coût de l'endettement financier net -57 -137 -80 -113 -277 -164 Autres produits et charges financiers 32 328 296 1 373 372 Résultat avant impôt des entreprises intégrées 478 785 307 249 659 410 Impôts sur les résultats -105 -185 -80 -96 -205 -109 Résultat net des entreprises intégrées 373 600 227 153 453 300 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 3 4 1 7 7 0 Résultat des activités poursuivies 376 604 228 160 461 301 Résultat net des activités non poursuivies -8 -9 -1 -8 -8 0 Résultat de l'exercice 368 595 227 152 452 300 Intérêts minoritaires -1 -1 0 -1 -1 0 Résultat net (Part du groupe) 367 594 227 151 451 300

Impact sur le compte de résultat consolidé: troisième trimestre et neuf mois 2017

Ces comptes retraités n'ont pas encore été audités et pourraient être sujets à des modifications.

Troisième trimestre 2017 Neuf mois 2017 En millions d'euros Comptes publiés Comptes retraités Variation Comptes publiés Comptes retraités Variation Chiffre d'affaires 7,234 7,255 21 19,548 19,581 33 Autres produits de l'activité 1 1 0 1 1 0 Chiffre d'affaires 7,235 7,256 21 19,549 19,582 33 Carburant avions -1,148 -1,148 0 -3,428 -3,428 0 Affrètements aéronautiques -104 -132 -28 -306 -388 -82 Redevances aéronautiques -513 -514 -1 -1,445 -1,445 0 Commissariat -214 -215 -1 -602 -602 0 Achats de prestations en escale -457 -458 -1 -1,313 -1,313 0 Achats et consommations d'entretien aéronautiques -602 -573 29 -1,842 -1,725 117 Frais commerciaux et de distribution -233 -234 -1 -701 -700 1 Autres frais -380 -331 49 -1,162 -1,057 105 Frais de personnel -1,928 -1,928 0 -5,655 -5,655 0 Impôts et taxes -39 -38 1 -122 -122 0 Autres produits et charges 135 167 32 523 643 120 Locations opérationnelles -265 0 265 -827 0 827 EBITDA 1,488 1,852 364 2,670 3,790 1,120 Amortissements, dépréciations et provisions -466 -711 -245 -1,295 -2,094 -799 Resultat d'exploitation 1,022 1,141 119 1,375 1,696 321 Cessions de matériel aéronautique 0 -2 -2 19 17 -2 Autres produits et charges non récurrents -315 -313 2 -326 -324 2 Resultat des activities operationnelles 707 826 119 1,068 1,389 321 Coût de l'endettement financier brut -65 -145 -80 -198 -442 -244 Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 7 6 -1 27 27 -0 Coût de l'endettement financier net -58 -139 -81 -171 -416 -245 Autres produits et charges financiers 81 163 82 82 536 454 Résultat avant impôt des entreprises intégrées 730 850 120 979 1,509 530 Impôts sur les résultats -186 -218 -32 -282 -425 -143 Résultat net des entreprises intégrées 544 632 88 697 1,085 388 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 9 8 -1 16 16 0 Résultat des activités poursuivies 553 640 87 713 1,101 388 Résultat net des activités non poursuivies 0 0 0 -8 -8 0 Résultat de l'exercice 553 640 87 705 1,093 388 Intérêts minoritaires -1 -1 0 -2 -3 -1 Résultat net (Part du groupe) 552 639 87 703 1,090 387

Impact sur le compte de résultat consolidé: quatrième trimestre et année 2017

Ces comptes retraités n'ont pas encore été audités et pourraient être sujets à des modifications.

Quatrième trimestre 2017 2017 En millions d'euros Comptes publiés Comptes retraités Variation Comptes publiés Comptes retraités Variation Chiffre d'affaires 6,233 6,276 43 25,781 25,857 76 Autres produits de l'activité 2 2 0 3 3 0 Chiffre d'affaires 6,235 6,278 43 25,784 25,860 76 Carburant avions -1,079 -1,079 0 -4,507 -4,507 0 Affrètements aéronautiques -97 -128 -31 -403 -516 -113 Redevances aéronautiques -460 -460 0 -1,905 -1,905 0 Commissariat -182 -182 0 -784 -784 0 Achats de prestations en escale -440 -440 0 -1,753 -1,753 0 Achats et consommations d'entretien aéronautiques -582 -504 78 -2,424 -2,229 195 Frais commerciaux et de distribution -234 -234 0 -935 -934 1 Autres frais -413 -403 10 -1,574 -1,460 114 Frais de personnel -1,969 -1,969 0 -7,624 -7,624 0 Impôts et taxes -36 -36 0 -158 -158 0 Autres produits et charges 112 141 29 635 785 150 Locations opérationnelles -261 0 261 -1,088 0 1,088 EBITDA 594 984 390 3,264 4,774 1,510 Amortissements, dépréciations et provisions -481 -743 -262 -1,776 -2,837 -1,061 Resultat d'exploitation 113 241 128 1,488 1,937 449 Cessions de matériel aéronautique -1 1 2 18 18 0 Autres produits et charges non récurrents -1,599 -1,601 -2 -1,925 -1,925 0 Resultat des activities operationnelles -1,487 -1,359 128 -419 30 449 Coût de l'endettement financier brut -51 -129 -78 -249 -570 -321 Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 8 8 0 35 35 0 Coût de l'endettement financier net -43 -121 -78 -214 -535 -321 Autres produits et charges financiers 34 46 12 116 579 463 Résultat avant impôt des entreprises intégrées -1,496 -1,434 62 -517 75 592 Impôts sur les résultats 511 498 -13 229 74 -155 Résultat net des entreprises intégrées -985 -936 49 -288 149 437 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 5 5 0 21 21 0 Résultat des activités poursuivies -980 -931 49 -267 170 437 Résultat net des activités non poursuivies 0 0 0 -8 -8 -0 Résultat de l'exercice -980 -931 49 -275 161 436 Intérêts minoritaires 3 3 0 1 0 -1 Résultat net (Part du groupe) -977 -928 49 -274 162 436

