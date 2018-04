AIR FRANCE - KLM : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale des actionnaires d'Air France-KLM du 15 mai 2018

Roissy, le 10 avril 2018

Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale des actionnaires d'Air France-KLM du 15 mai 2018

Documents préparatoires à l'Assemblée Générale des actionnaires du 15 mai 2018

Les actionnaires de la société Air France-KLM sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte du mardi 15 mai 2018 qui se déroulera à 14h30 à l'Espace Grande Arche, Parvis de La Défense, 92044 Paris La Défense.

Dans cette perspective, les informations relatives à cette Assemblée générale visées à l'article R. 225-83 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet www.airfranceklm.com (rubrique Finance / Actionnaires / Assemblée Générale) et tenues à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et règlementaires.

L'avis de réunion préalable, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée, le projet des résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d'administration, ainsi que la description des modalités de participation et de vote à l'Assemblée générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire (BALO) du 28 mars 2018.

