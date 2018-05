AIR FRANCE - KLM : TRAFIC DU MOIS DE AVRIL 2018

11 mai 2018

TRAFIC DU MOIS DE AVRIL 2018

Activité passage du Groupe : nombre de passagers - 2,5% et trafic - 2,6% en raison des grèves Air France. Coefficient d'occupation + 0,4pt et recette unitaire hors change en légère hausse par rapport à l'an dernier.

Faits marquants du mois

Activité passage réseaux

(Air France, KLM, HOP!) Capacité

(SKO, var. en %) Trafic

(PKT, var. en %) Coefficient d'occupation (%) Variation (en points) Long-Courrier - 3.2% - 3.2% 88.7% + 0.0 Amérique du nord - 5.0% - 5.5% 89.6% - 0.5 Amérique latine + 0.9% + 1.0% 89.1% + 0.1 Asie - 1.2% - 0.8% 90.4% + 0.4 Afrique-Moyen Orient - 5.1% - 5.0% 83.3% + 0.1 Caraïbes-Océan Indien - 5.5% - 5.1% 89.1% + 0.3 Court et Moyen-Courrier - 5.8% - 4.1% 84.7% + 1.5 Total groupe - 3.8% - 3.4% 87.9% + 0.4

6,9 millions de passagers : - 8,7% chez Air France en raison des 8 jours de grève, + 5,2% chez KLM.

Trafic d'Air France - 8,7%, trafic de KLM + 4,0%

Recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) hors change en légère hausse par rapport à l'an dernier.

Activité Transavia Capacité

(SKO, var. en %) Trafic

(PKT, var. en %) Coefficient d'occupation (%) Variation (en points) Total + 3.0% + 4.3% 90.4% + 1.1

1,3 million de passagers, + 1,3%

Recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) hors change en baisse par rapport à l'an dernier (décalage calendaire de Pâques)

Total groupe (Air France, KLM, HOP!, Transavia) Capacité

(SKO, var. en %) Trafic

(PKT, var. en %) Coefficient d'occupation (%) Variation (en points) Total - 3.1% - 2.6% 88.1% + 0.4

8,2 millions de passagers, - 2,5%

Activité cargo Capacité

(TKO, var. en %) Trafic

(TKT, var. en %) Coefficient de remplissage (%) Variation (en points) Total - 6.1% - 6.0% 61.0% + 0.1

Recette unitaire à la tonne kilomètre offerte (RTKO) hors change en nette hausse par rapport à l'an dernier

Agenda

15 mai 2018 : Assemblée générale

8 juin 2018 : Publication du trafic de mai 2018

9 juillet 2018 : Publication du trafic de juin 2018

STATISTIQUES

Activité passage réseaux*

Avril Cumul Total activité passage réseaux* 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 6,859 7,086 (3.2%) 26,146 25,558 2.3% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 20,021 20,720 (3.4%) 79,134 77,072 2.7% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 22,789 23,679 (3.8%) 90,963 89,765 1.3% Coefficient d'occupation (%) 87.9% 87.5% 0.4 87.0% 85.9% 1.1 Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 2,136 2,218 (3.7%) 8,571 8,384 2.2% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 16,099 16,628 (3.2%) 64,724 63,015 2.7% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 18,159 18,766 (3.2%) 73,356 72,199 1.6% Coefficient d'occupation (%) 88.7% 88.6% 0.0 88.2% 87.3% 1.0 Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 650 688 (5.5%) 2,265 2,241 1.1% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 4,662 4,936 (5.5%) 16,241 16,028 1.3% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 5,206 5,481 (5.0%) 18,438 18,521 (0.4%) Coefficient d'occupation (%) 89.6% 90.1% (0.5) 88.1% 86.5% 1.5 Amérique latine Passagers transportés (milliers) 251 249 0.9% 1,102 1,004 9.8% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 2,400 2,376 1.0% 10,494 9,568 9.7% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 2,692 2,669 0.9% 11,551 10,703 7.9% Coefficient d'occupation (%) 89.1% 89.0% 0.1 90.9% 89.4% 1.5 Asie Passagers transportés (milliers) 501 504 (0.6%) 2,052 1,996 2.8% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 4,408 4,442 (0.8%) 17,870 17,473 2.3% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 4,876 4,935 (1.2%) 19,792 19,535 1.3% Coefficient d'occupation (%) 90.4% 90.0% 0.4 90.3% 89.4% 0.8 Afrique-Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 431 456 (5.6%) 1,794 1,802 (0.5%) Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 2,422 2,549 (5.0%) 10,197 10,163 0.3% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 2,908 3,063 (5.1%) 12,464 12,473 (0.1%) Coefficient d'occupation (%) 83.3% 83.2% 0.1 81.8% 81.5% 0.3 Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 303 320 (5.5%) 1,359 1,342 1.3% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 2,206 2,325 (5.1%) 9,921 9,782 1.4% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 2,477 2,620 (5.5%) 11,110 10,968 1.3% Coefficient d'occupation (%) 89.1% 88.8% 0.3 89.3% 89.2% 0.1 Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 4,723 4,868 (3.0%) 17,575 17,174 2.3% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 3,923 4,091 (4.1%) 14,410 14,057 2.5% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 4,630 4,913 (5.8%) 17,607 17,566 0.2% Coefficient d'occupation (%) 84.7% 83.3% 1.5 81.8% 80.0% 1.8

* Air France KLM et HOP!

Transavia

Avril Year to date Transavia 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 1,349 1,332 1.3% 4,076 3,783 7.8% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 2,347 2,251 4.3% 7,154 6,396 11.8% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 2,597 2,522 3.0% 7,826 7,270 7.6% Coefficient d'occupation (%) 90.4% 89.3% 1.1 91.4% 88.0% 3.4

Total groupe**

Avril Year to date Total groupe** 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 8,208 8,418 (2.5%) 30,222 29,341 3.0% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 22,369 22,971 (2.6%) 86,288 83,468 3.4% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 25,386 26,201 (3.1%) 98,789 97,035 1.8% Coefficient d'occupation (%) 88.1% 87.7% 0.4 87.3% 86.0% 1.3

** Air France KLM HOP! et Transavia

Activité cargo

Avril Year to date Total groupe 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Tonne kilomètre transportée (m. de TKT) 675 718 (6.0%) 2,711 2,763 (1.9%) Tonne kilomètre offerte (m. de TKO) 1,105 1,178 (6.1%) 4,520 4,573 (1.2%) Coefficient de remplissage (%) 61.0% 60.9% 0.1 60.0% 60.4% (0.5)

Activité Air France et HOP!

Avril Year to date Total activité passage réseaux 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 3,918 4,289 (8.7%) 15,496 15,735 (1.5%) Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 10,922 11,968 (8.7%) 44,904 44,964 (0.1%) Siège kilomètre offert (m. de SKO) 12,689 13,899 (8.7%) 52,374 53,057 (1.3%) Coefficient d'occupation (%) 86.1% 86.1% (0.0) 85.7% 84.7% 1.0

Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 1,188 1,304 (8.9%) 4,939 4,949 (0.2%) Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 8,703 9,504 (8.4%) 36,396 36,354 0.1% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 10,006 10,861 (7.9%) 41,713 42,007 (0.7%) Coefficient d'occupation (%) 87.0% 87.5% (0.5) 87.3% 86.5% 0.7

Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 2,730 2,985 (8.5%) 10,558 10,786 (2.1%) Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 2,218 2,464 (10.0%) 8,508 8,610 (1.2%) Siège kilomètre offert (m. de SKO) 2,683 3,037 (11.7%) 10,661 11,050 (3.5%) Coefficient d'occupation (%) 82.7% 81.1% 1.6 79.8% 77.9% 1.9

Avril Year to date Activité cargo 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Tonne kilomètre transportée (m. de TKT) 275 316 (13.1%) 1,141 1,198 (4.7%) Tonne kilomètre offerte (m. de TKO) 511 564 (9.3%) 2,164 2,191 (1.2%) Coefficient de remplissage (%) 53.7% 56.1% (2.4) 52.7% 54.7% (1.9)

Activité KLM

Avril Year to date Total activité passage réseaux 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 2,941 2,797 5.2% 10,649 9,823 8.4% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 9,100 8,752 4.0% 34,230 32,108 6.6% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 10,099 9,781 3.3% 38,589 36,708 5.1% Coefficient d'occupation (%) 90.1% 89.5% 0.6 88.7% 87.5% 1.2

Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 948 914 3.8% 3,633 3,435 5.8% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 7,395 7,124 3.8% 28,328 26,661 6.3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 8,153 7,905 3.1% 31,643 30,192 4.8% Coefficient d'occupation (%) 90.7% 90.1% 0.6 89.5% 88.3% 1.2

Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 1,993 1,883 5.8% 7,017 6,388 9.8% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 1,704 1,628 4.7% 5,902 5,447 8.3% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 1,947 1,875 3.8% 6,946 6,516 6.6% Coefficient d'occupation (%) 87.6% 86.8% 0.8 85.0% 83.6% 1.4

Avril Year to date Activité cargo 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Tonne kilomètre transportée (m. de TKT) 400 401 (0.3%) 1,569 1,565 0.3% Tonne kilomètre offerte (m. de TKO) 594 614 (3.2%) 2,357 2,382 (1.1%) Coefficient de remplissage (%) 67.3% 65.4% 1.9 66.6% 65.7% 0.9

