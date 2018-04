AIR FRANCE - KLM : TRAFIC DU MOIS DE MARS 2018

10 avril 2018

TRAFIC DU MOIS DE MARS 2018

Activité passage du Groupe : nombre de passagers + 5,4%, trafic mesuré en passager-kilomètre transporté + 6,1% et coefficient d'occupation + 2,7pt. Recette unitaire hors change (mesurée en siège-kilomètre offert) en hausse par rapport à l'an dernier.

Faits marquants du mois

Activité passage réseaux

(Air France, KLM, HOP!) Capacité

(SKO, var. en %) Trafic

(PKT, var. en %) Coefficient d'occupation (%) Variation (en points) Long-Courrier + 2,3% + 5,2% 88,5% + 2,4 Amérique du nord + 0,6% + 5,5% 90,4% + 4,3 Amérique latine + 9,6% + 12,9% 89,6% + 2,6 Asie + 1,0% + 4,1% 90,4% + 2,7 Afrique-Moyen Orient + 1,0% + 2,0% 80,4% + 0,8 Caraïbes-Océan Indien + 2,1% + 2,8% 89,9% + 0,6 Court et Moyen-Courrier + 1,4% + 4,9% 82,6% + 2,7 Total groupe + 2,2% + 5,2% 87,3% + 2,5

6,9 millions de passagers, + 4,2%

Recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) hors change en hausse par rapport à l'an dernier

L'impact sur le résultat d'exploitation d'Air France des sept jours de grèves entre le 22 février et le 11 avril 2018 est estimé à -170 m€ environ

Activité Transavia Capacité

(SKO, var. en %) Trafic

(PKT, var. en %) Coefficient d'occupation (%) Variation (en points) Total + 11,7% + 17,2% 93,7% + 4,4

1,1 million de passagers, + 14,2%

Recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) hors change en nette hausse par rapport à l'an dernier

Total groupe (Air France, KLM, HOP!, Transavia) Capacité

(SKO, var. en %) Trafic

(PKT, var. en %) Coefficient d'occupation (%) Variation (en points) Total + 2,8% + 6,1% 87,8% + 2,7

8,0 millions de passagers, + 5,4%

Activité cargo Capacité

(TKO, var. en %) Trafic

(TKT, var. en %) Coefficient de remplissage (%) Variation (en points) Total - 0,8% - 1,7% 62,7% - 0,6

Recette unitaire à la tonne kilomètre offerte (RTKO) hors change en nette hausse par rapport à l'an dernier

Agenda

4 mai 2018 : résultats du premier trimestre 2018

11 mai 2018 : trafic d'avril 2018

15 mai 2018 : Assemblée générale

STATISTIQUES

Activité passage réseaux*

Mars Cumul Total activité passage réseaux* 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 6 928 6 649 4,2% 19 287 18 472 4,4% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 20 723 19 705 5,2% 59 112 56 352 4,9% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 23 728 23 228 2,2% 68 174 66 086 3,2% Coefficient d'occupation (%) 87,3% 84,8% 2,5 86,7% 85,3% 1,4 Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 235 2 131 4,9% 6 435 6 166 4,4% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 16 880 16 041 5,2% 48 626 46 386 4,8% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 19 078 18 643 2,3% 55 197 53 433 3,3% Coefficient d'occupation (%) 88,5% 86,0% 2,4 88,1% 86,8% 1,3 Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 608 577 5,4% 1 615 1 553 4,0% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 4 352 4 123 5,5% 11 579 11 093 4,4% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 4 813 4 786 0,6% 13 233 13 041 1,5% Coefficient d'occupation (%) 90,4% 86,1% 4,3 87,5% 85,1% 2,4 Amérique latine Passagers transportés (milliers) 281 249 12,9% 850 754 12,7% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 2 693 2 386 12,9% 8 095 7 191 12,6% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 3 006 2 742 9,6% 8 858 8 034 10,3% Coefficient d'occupation (%) 89,6% 87,0% 2,6 91,4% 89,5% 1,9 Asie Passagers transportés (milliers) 535 509 5,1% 1 550 1 491 4,0% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 4 655 4 471 4,1% 13 462 13 031 3,3% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 5 152 5 099 1,0% 14 916 14 600 2,2% Coefficient d'occupation (%) 90,4% 87,7% 2,7 90,3% 89,3% 1,0 Afrique-Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 463 455 1,6% 1 363 1 346 1,3% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 2 629 2 578 2,0% 7 774 7 614 2,1% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 3 268 3 235 1,0% 9 556 9 410 1,6% Coefficient d'occupation (%) 80,4% 79,7% 0,8 81,4% 80,9% 0,4 Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 349 340 2,4% 1 056 1 021 3,4% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 2 553 2 484 2,8% 7 715 7 457 3,5% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 2 840 2 781 2,1% 8 634 8 348 3,4% Coefficient d'occupation (%) 89,9% 89,3% 0,6 89,4% 89,3% 0,0 Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 4 693 4 518 3,9% 12 851 12 306 4,4% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 3 843 3 664 4,9% 10 487 9 966 5,2% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 4 650 4 585 1,4% 12 977 12 653 2,6% Coefficient d'occupation (%) 82,6% 79,9% 2,7 80,8% 78,8% 2,0

* Air France KLM et HOP!

Transavia

Mars Year to date Transavia 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 1 081 947 14,2% 2 727 2 451 11,3% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 1 880 1 604 17,2% 4 807 4 145 16,0% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 2 007 1 797 11,7% 5 229 4 748 10,1% Coefficient d'occupation (%) 93,7% 89,3% 4,4 91,9% 87,3% 4,6

Total groupe**

Mars Year to date Total groupe** 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 8 009 7 596 5,4% 22 014 20 923 5,2% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 22 603 21 309 6,1% 63 919 60 497 5,7% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 25 735 25 025 2,8% 73 403 70 834 3,6% Coefficient d'occupation (%) 87,8% 85,2% 2,7 87,1% 85,4% 1,7

** Air France KLM HOP! et Transavia

Activité cargo

Mars Year to date Total groupe 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Tonne kilomètre transportée (m. de TKT) 737 749 (1,7%) 2 036 2 044 (0,4%) Tonne kilomètre offerte (m. de TKO) 1 175 1 185 (0,8%) 3 415 3 395 0,6% Coefficient de remplissage (%) 62,7% 63,2% (0,6) 59,6% 60,2% (0,6)

Activité Air France et HOP!

Mars Year to date Total activité passage réseaux 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 4 133 4 078 1,4% 11 579 11 446 1,2% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 11 880 11 473 3,5% 33 983 32 996 3,0% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 13 795 13 683 0,8% 39 685 39 158 1,3% Coefficient d'occupation (%) 86,1% 83,9% 2,3 85,6% 84,3% 1,4

Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 301 1 256 3,5% 3 751 3 645 2,9% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 9 599 9 246 3,8% 27 693 26 850 3,1% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 10 964 10 813 1,4% 31 707 31 146 1,8% Coefficient d'occupation (%) 87,5% 85,5% 2,0 87,3% 86,2% 1,1

Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 832 2 822 0,4% 7 828 7 801 0,3% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 2 281 2 227 2,4% 6 290 6 146 2,3% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 2 830 2 870 (1,4%) 7 978 8 012 (0,4%) Coefficient d'occupation (%) 80,6% 77,6% 3,0 78,8% 76,7% 2,1

Mars Year to date Activité cargo 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Tonne kilomètre transportée (m. de TKT) 321 329 (2,4%) 866 880 (1,6%) Tonne kilomètre offerte (m. de TKO) 570 568 0,4% 1 653 1 627 1,6% Coefficient de remplissage (%) 56,3% 57,9% (1,6) 52,4% 54,1% (1,7)

Activité KLM

Mars Year to date Total activité passage réseaux 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Passagers transportés (milliers) 2 795 2 570 8,7% 7 708 7 026 9,7% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 8 844 8 231 7,4% 25 130 23 356 7,6% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 9 933 9 545 4,1% 28 490 26 927 5,8% Coefficient d'occupation (%) 89,0% 86,2% 2,8 88,2% 86,7% 1,5

Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 935 874 6,9% 2 685 2 521 6,5% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 7 281 6 794 7,2% 20 933 19 537 7,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 8 114 7 830 3,6% 23 490 22 287 5,4% Coefficient d'occupation (%) 89,7% 86,8% 3,0 89,1% 87,7% 1,5

Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 860 1 696 9,7% 5 023 4 505 11,5% Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 1 562 1 437 8,7% 4 197 3 820 9,9% Siège kilomètre offert (m. de SKO) 1 820 1 715 6,1% 4 999 4 641 7,7% Coefficient d'occupation (%) 85,8% 83,8% 2,1 84,0% 82,3% 1,6

Mars Year to date Activité cargo 2018 2017 Variation 2018 2017 Variation Tonne kilomètre transportée (m. de TKT) 416 421 (1,2%) 1 169 1 164 0,5% Tonne kilomètre offerte (m. de TKO) 605 617 (1,9%) 1 762 1 768 (0,3%) Coefficient de remplissage (%) 68,7% 68,2% 0,5 66,3% 65,8% 0,5

