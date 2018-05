Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La décision officielle vient finalement de tomber. Anne-Marie Couderc assurera les fonctions de Présidente non-exécutive du Conseil d’administration d’Air France-KLM. Elle prend ainsi la succession de Jean-Marc Janaillac, pour une période de transition. Durant cette même période, un Comité de direction collégiale (CDC) sera constitué.Il se composera de Frédéric Gagey, Directeur général adjoint en charge des Finances d'Air France-KLM, qui fera fonction de Directeur général du groupe, de Franck Terner, Directeur général d'Air France et de Pieter Elbers, Président du Directoire de KLM, tous deux faisant fonction de Directeurs généraux adjoints Groupe.Chacun de ces membres continuera d'exercer ses fonctions actuelles. Frédéric Gagey assurera le rôle de porte-parole du CDC.Les décisions du CDC seront prises en commun par ses trois membres. Le CDC aura pour mission le pilotage et le suivi des activités des fonctions groupe et la coordination des sujets stratégiques entre le groupe et ses compagnies aériennes.Pour ce qui concerne Air France, Anne-Marie Couderc sera également nommée aux fonctions de Présidente non-exécutive du Conseil d'administration d'Air France. Franck Terner sera maintenu dans ses fonctions de Directeur général d'Air France.S'agissant du conflit social en cours au sein d'Air France, le Conseil d'administration d'Air France-KLM confirme que le Directeur général d'Air France n'a pas de nouveau mandat pour prendre des décisions qui remettraient en cause la stratégie de croissance approuvée par le Conseil d'administration d'Air France-KLM." Conscient des difficultés que traverse actuellement Air France, le Conseil d'administration d'Air France-KLM demande à être régulièrement informé de la situation sociale de la compagnie ", conclut le communiqué.