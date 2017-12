AIR FRANCE-KLM : s'est envolé cette année

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2017 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air France - KLM s’apprête à terminer l’année en tête du SBF 120 avec une performance de 164,21% depuis le 1er janvier 2017. Les investisseurs ont été séduits par les premiers pas encourageants du plan stratégique Trust Together dévoilé par le nouveau PDG Jean-Marc Janaillac en novembre 2016 et qui doit permettre au groupe de redevenir un leader du secteur aérien mondial. Avec Trust Together, Air France-KLM vise un chiffre d'affaires d'environ 28 milliards d'euros et 100 millions de passagers en 2020.En 2016, le groupe a réalisé 24,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et a transporté 93,4 millions de passagers.Pour atteindre ces objectifs, Air France-KLM souhaite notamment s'appuyer sur le segment long courrier qui fut autrefois le fleuron du groupe. Outre l'approfondissement des alliances, ce qui a été fait avec le renforcement du partenariat avec la compagnie indienne Jet Airways et qui devrait être poursuivi en 2018, le plan prévoyait la création d'une compagnie aérienne long courrier low-cost pour concurrencer les compagnies du Golfe qui se développent à bas coûts.Joon a ainsi commencé à voler le 1er décembre, après que le projet a été validé cet été par le syndicat des pilotes.Air France-KLM a également profité en 2017 de la forte croissance du trafic aérien mondial. Ainsi, le groupe franco-néerlandais n'a plus connu de baisse mensuelle de son trafic depuis septembre 2016, soit la plus longue période de croissance depuis 2012/2013.Au final, le seul accroc de cette année sera intervenu le 3 novembre dernier lorsque Air France-KLM a abaissé son objectif de réduction des coûts pour l'année 2017. Le titre avait alors chuté de 23,6% lors des 8 séances qui ont suivi l'annonce.Depuis l'action s'est nettement reprise et, à 13,58 euros aujourd'hui, s'apprête à clôturer 2017 proche de son sommet de l'année, soit 14,65 euros.