Air Franc-KLM : gouvernance de transition adoptée

15/05/2018 | 14:13

Air Franc-KLM annonce que son conseil d'administration a arrêté une gouvernance de transition qui prendra effet à l'issue de l'assemblée générale, instaurée pour la période nécessaire pour finaliser le processus de succession de Jean-Marc Janaillac.



Pendant cette période de transition Anne-Marie Couderc assurera les fonctions de présidente non-exécutive du conseil d'administration d'Air France-KLM et un comité de direction collégiale (CDC) sera constitué.



Les décisions du CDC seront prises en commun par ses membres, à savoir Frédéric Gagey, directeur général adjoint en charge des finances qui fera fonction de directeur général, Franck Terner, directeur général d'Air France et Pieter Elbers, président du directoire de KLM.



