Air France KLM : A suivre aujourd'hui

Air France-KLM a indiqué, à l'occasion de la publication de ses chiffres de trafic de mars, que l’impact sur le résultat d’exploitation d’Air France des sept jours de grèves entre le 22 février et le 11 avril 2018 est estimé à -170 millions d'euros environ. En termes de trafic, l'activité passage réseaux d'Air France-KLM, qui coiffe Air France, KLM et Hop!, est ressortie en progression de 5,2%. Le nombre de passagers transportés a augmenté de 4,2% à 6,9 millions en mars.Le trafic de Transavia, de son côté, a bondi de 17,2%. 1,1 million de passagers ont été transportés, en hausse de 14,2%.Concernant l'ensemble du groupe Air France-KLM (Air France, KLM, Hop!, Transavia), le trafic a augmenté de 6,1% en mars et le nombre de passagers de 5,4% à 8 millions.