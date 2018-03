Le personnel de la compagnie est appelé à faire grève vendredi, veille du week-end de Pâques, puis mardi 3 avril, première journée de grève à la SNCF, et vendredi 7 avril pour réclamer une hausse de 6% des salaires.

L'intersyndicale composée de dix organisations (FO, SNPNC, CGT, Unsa, Spaf, SNPL, Alter, SUD, CFTC et SNGAF) est déjà à l'origine de deux journées de grève, les 22 février et 23 mars. Air France avait dû annuler un quart de son programme de vols vendredi dernier.

La compagnie précise dans un communiqué que le mouvement prévu le 30 mars devrait avoir un impact similaire sur son programme, qu'elle voit assuré à 76%, dont 80% de vols long-courriers, 70% de ses vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle et 80% de ses vols court-courriers, Paris-Orly et province.

"J'en appelle à la responsabilité. Air France est dans une nouvelle dynamique de croissance, développera ses offres à partir de l'été prochaine et il faut faire très attention à ne pas casser cette dynamique", a déclaré Elisabeth Borne sur Europe 1.

Quant aux revendications des syndicats, qui réclament une augmentation de 6% de la rémunération du personnel voire de 10% pour les pilotes, "ce n'est pas banal", a-t-elle jugé.

"Les salaires n'ont pas été gelés cette année. Il y a eu une première augmentation qui a été proposée par la direction. La direction a aussi proposé de rattraper des éventuelles pertes de pouvoir d'achat de certains salariés", a-t-elle souligné. Ça me semble un point important au-delà des augmentations générales qui ont été décidées, de l'intéressement qui va être distribué."

L'intersyndicale d'Air France a estimé mercredi soir, à l'issue d'une réunion avec la direction, n'avait permis aucune avancée sur sa revendication de hausse des salaires et a prévu de se réunir à nouveau vendredi.

Dans un entretien publié par le journal Le Parisien, Franck Terner, le directeur général d'Air France, souligne que le dialogue avec l'intersyndicale "n'est pas rompu", tout en estimant avoir "partagé avec l'ensemble des salariés d'Air France les fruits des efforts réalisés pour atteindre le résultat de 590 millions d'euros l'année dernière".

Il évoque notamment la mise en place d'un accord de participation et d'intéressement ainsi que des mesures de rattrapage salarial pour certains employés.

(Caroline Pailliez et Benoît Van Overstraeten, édité par Jean-Michel Bélot)