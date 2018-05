Air France-KLM : Couderc présidente non exécutive, appuyée par une direction collégiale

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Air France-KLM a annoncé mardi la nomination d'Anne-Marie Couderc au poste de présidente non exécutive, dans le cadre d'une gouvernance de transition mise en place le temps de trouver un successeur à Jean-Marc Janaillac, le PDG qui a démissionné au début du mois, dans le sillage du rejet de sa proposition salariale par le personnel du transporteur aérien.

Aux côtés d'Anne-Marie Couderc, Air France-KLM va instituer un comité de direction collégiale (CDC) composé de Frédéric Gagey qui "fera fonction de directeur général", de Franck Terner, qui garde son psote de directeur général d'Air France ainsi que de Pieter Elbers, qui conserve son poste de président du directoire de KLM, les deux derniers nommés faisant également office de directeurs généraux adjoints d'Air France - KLM. En outre, Frédéric Gagey assurera le rôle de porte-parole de ce comité de direction collégiale.

"Le CDC aura pour mission le pilotage et le suivi des activités des fonctions Groupe et la coordination des sujets stratégiques entre le Groupe et ses compagnies aériennes", indique Air France-KLM.

Le conseil d'administration du groupe demande au CDC "de poursuivre les travaux déjà engagés sur les axes du plan stratégique à moyen terme d'Air France-KLM, qui seront proposés à la gouvernance pérenne du groupe. Pour ma part, je veillerai plus particulièrement à renforcer la cohésion du groupe pendant toute cette période", a déclaré Anne-Marie Couderc, cité dans un communiqué..

Au sujet du conflit social en cours avec les salariés d'Air France, le conseil d'administration précise que Franck Terner "n'a pas n'a pas de nouveau mandat pour prendre des décisions qui remettraient en cause la stratégie de croissance approuvée par le conseil d'administration d'Air France-KLM".

Cette gouvernance de transition a été instaurée le temps de finaliser le processus de succession de Jean-Marc Janaillac, période qui "doit être la plus brève possible". Le comité de nomination et de gouvernance d'Air France-KLM explique avoir "lancé les recherches pour formuler des recommandations au conseil sur la gouvernance pérenne".

Jean-Marc Janaillac avait été contraint de démissionner après avoir lié son sort à celui d'une consultation des salariés qui devaient sortir Air France du conflit qui l'oppose aux représentants du personnel. L'ancien numéro un du groupe avait sondé les salariés du groupe sur une proposition salarale éloignée des réclamations faites par les syndicats. Les personnels d'Air France, qui ont massivement participé (80,33%), avaient voté "non" à 55,44%, infligeant un camouflet à Jean-Marc Janaillac qui en avait tiré les conséquences.

A 13h40, l'action Air France-KLM cède 2,3% à 7,30 euros.

