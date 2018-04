Air France KLM : France-L'intersyndicale d'Air France rencontrera la direction jeudi

(Actualisé avec précisions des organisations syndicales)

PARIS, 11 avril (Reuters) - L'intersyndicale d'Air France , qui réclame une augmentation générale des salaires de 6%, a accepté mercredi de rencontrer la direction et pourrait lever son préavis de grève si les propositions qui lui sont faites sont jugées satisfaisantes, a déclaré le syndicat de pilotes, SPAF.

La direction d'Air France a proposé mardi aux organisations syndicales l'ouverture de négociations salariales pluriannuelles ainsi qu'un doublement de la revalorisation prévue pour 2018 avec l'espoir de trouver une issue à un conflit qui s'est traduit par six jours de grève et qui menace les vols des 17, 18, 23 et 24 avril.

Elle suggère d'appliquer une partie des mesures à venir dès le 1er avril en augmentant les grilles de salaires de 1%, ce qui porterait à 2% la revalorisation pour 2018. Cette hausse représenterait un effort de 40 millions d'euros, a déclaré la compagnie aérienne.

Selon Grégoire Aplincourt, le président du SPAF, qui représente un quart des pilotes, le préavis de grève pourrait être levé "en fonction d'une proposition adaptée de la direction".

L'offre actuelle de la direction est pour l'instant loin de satisfaire l'intersyndicale.

"La direction nous propose de nous asseoir pour une négociation triennale, mais on demande de s'occuper du présent, pas de l'avenir", a dit à Reuters Sandrine Techer, secrétaire générale adjointe du SNPNC qui représente environ 22% du personnel navigant commercial. "En terme de chiffres, on est encore loin".

Le président du SPNL, principal syndicat de pilotes, Philippe Evain, parle pour sa part d'une offre "hors sujet".

Le mouvement social, qui a débuté le 22 février, représente à ce jour un impact de 170 millions d'euros pour le groupe, a estimé mardi le transporteur aérien.

L'intersyndicale d'Air France réunit dix organisations représentant les trois catégories de personnels (pilotes, personnels navigants commerciaux, personnels au sol).

Mercredi matin, le PDG d'Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac, a dit qu'il ne pourrait "pas comprendre" que les syndicats n'entrent pas en négociation après la proposition faite.

Air France a dit prévoir mercredi un programme de vols assuré à 70%, dont 60% de ses vols long-courriers, 65% de ses vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle et 75% de ses vols court-courriers, Paris Orly et province.

La compagnie ajoute que le taux de déclaration de grévistes pour les salariés est estimé pour ce 11 avril à 36,3% pour les pilotes, 21,6% pour les personnels navigants commerciaux et 15,1% pour les personnels au sol. (Caroline Pailliez, édité par Yves Clarisse)