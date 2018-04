Air France KLM : JOON devient aussi une compagnie long-courrier

Le Cap en Afrique du Sud est la première destination long-courrier, d’autres vont très vite se multiplier.

La ligne Paris – Le Cap exploitée par Air France était déficitaire. La confier à JOON pour repartir à l’offensive est le but que s’est fixé Marc Janaillac le président d’Air France-KLM.

C’est le 1er décembre 2017 que la jeune compagnie effectuait ses premiers vols à destination de Barcelone, Berlin et Lisbonne.

Il avait fallu auparavant obtenir la collaboration des pilotes à ce projet de compagnie low-cost. L’accord était conclu en juillet 2017 avec un bonus pour les navigants. La réduction des coûts, nécessaire sur ce marché, s’effectuait par un recrutement en externe des hôtesses et stewards.

Après les 3 premières destinations du début, JOON rajoutait Le Caire et Téhéran.

Aujourd’hui la première liaison longue distance est enfin ouverte avec l’Afrique du Sud. Suivront très rapidement Fortaleza au Brésil, Mahé aux Seychelles et Mumbai en Inde.

Air France a besoin de ces liaisons pour optimiser l’utilisation de son hub de Charles-De-Gaulle.

La moitié des passagers atterrissant à Paris continueront leur voyage avec une correspondance.

Les Airbus 340 utilisés ont été redécorés aux couleurs de JOON, tout en gardant l’esprit Air France. Les tons sont acidulés pour les fauteuils et l’habillage lumineux. Le personnel s’inscrit bien dans l’esprit « Joon/jeune » en étant habillé de façon décontractée en tennis, marinière et polo. Les repas sont gratuits et seule la classe éco est invitée à payer ses boissons.

Trois classes sont toujours proposées : business, premium éco et éco.

Jean-Michel Mathieu, le patron de Joon présent chez Air France depuis 22 ans est très ambitieux : reprendre les lignes qu’Air France risquait de fermer, mais aussi les pérenniser et même les développer et augmenter les capacités, tels sont ses objectifs. Il se dit très agressif sur ses tarifs et aujourd’hui un aller simple pour Le Cap est proposé à partir de 279 euros !