Air France KLM : L'intersyndicale d'Air France appelle à une nouvelle grève le 30 mars (sources syndicales)

Paris (AFP) -- Dix syndicats d'Air France, tous métiers confondus, appellent à une grève le vendredi 30 mars, la troisième, pour exiger de nouveau une augmentation générale de 6% des salaires, a appris jeudi l'AFP de sources syndicales.

Les organisations de pilotes (SNPL, Spaf, Alter), d'hôtesses et stewards (SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF) et de personnels au sol (CGT, FO et SUD) se réuniront le 26 mars pour décider des suites du mouvement, ont indiqué ces mêmes sources.

