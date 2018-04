Air France KLM : Le PDG d'Air France-KLM chiffre le coût d'un jour de grève à 25 millions d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)-- Le PDG d'Air France-KLM Jean-Marc Janaillac a indiqué sur RTL vendredi qu'"un jour de grève (chez Air France, NDLR) coûte 25 millions d'euros" à la compagnie franco-néerlandaise.

Les syndicats d'Air France, qui réclament une augmentation générale des grilles salariales de 6%, ont annoncé mercredi quatre nouvelles journées de grève, portant le total à 11. Quatre journées de grève ont déjà eu lieu et sept restent programmées d'ici à la fin avril.

Jean-Marc Janaillac a opposé vendredi une nouvelle fin de non-recevoir aux revendications des salariés : "cette augmentation n'est pas possible pour deux raisons : elle remettrait en cause les efforts effectués ces deux années pour rattraper le retard de compétitivité d'Air France et ne nous permettrait pas de préparer l'avenir, c'est-à-dire d'acheter des avions, de créer des emplois alors qu'Air France n'est pas au niveau des autres compagnies aériennes en termes de compétitivité".

En 2014, la grève des pilotes de 14 jours avait pesé à hauteur de 425 millions d'euros sur le résultat d'exploitation.

