Air France KLM : Le président d'Air France en appelle à la responsabilité des syndicats

Interrogé sur Europe 1, il a également estimé que l'Etat avait un rôle à jouer, disant qu'il attendait des pouvoirs publics qu'ils tirent "les conséquences" des actuelles assises du transport aérien, dont la fin est programmée en septembre.

"Le transport aérien français souffre de handicaps qui pèsent face à l'international", a souligné Jean-Marc Janaillac.

La direction d'Air France a proposé mardi aux organisations syndicales l'ouverture de négociations salariales pluriannuelles ainsi qu'un doublement de la revalorisation prévue pour 2018 avec l'espoir de trouver une issue au conflit qui a débuté le 22 février.

La grève a jusqu'ici un impact de 170 millions d'euros pour Air France, a dit le transporteur aérien.

L'intersyndicale, qui réclame une augmentation générale des salaires de 6%, prévoit d'autres journées de grève, les 17,18, 23 et 24 avril.

Estimant que le mouvement est suivi par une "minorité des salariés d'Air France" et que la demande d'une hausse de 6% des salaires est "totalement irréaliste", Jean-Marc Janaillac a souligné que la direction proposait d'ouvrir des "discussions non stop" jeudi dans l'espoir d'aboutir à des négociations formelles lundi.

L'intersyndicale doit se réunir mercredi matin tandis qu'un rassemblement de salariés est prévu à Roissy-Charles-de-Gaulle.

Air France a dit prévoir mercredi un programme de vols assuré à 70%, dont 60% de ses vols long-courriers, 65% de ses vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle et 75% de ses vols court-courriers, Paris Orly et province.

La compagnie ajoute que le taux de déclaration de grévistes pour les salariés est estimé pour ce 11 avril à 36,3% pour les pilotes, 21,6% pour les personnels navigants commerciaux et 15,1% pour les personnels au sol.

En Bourse, l'action Air France-KLM est en hausse de plus de 2% peu après l'ouverture du marché, à comparer à un recul de 0,3% de l'indice parisien SBF 120.

(Benoit Van Overstraeten, édité par Dominique Rodriguez)