Air France KLM : appelle ses salariés à se prononcer sur la grève, le PDG pourrait partir

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe Air France-KLM (AF.FR) a annoncé vendredi l'organisation d'une consultation électronique des salariés d'Air France sur la proposition salariale de la direction, qui n'a pas été acceptée par les syndicats, du 26 avril à début mai.

Le 16 avril, Air France avait formulé une ultime proposition d'accord pluriannuel s'engageant pour des augmentations générales de salaire de 7% sur quatre ans, en sus des augmentations individuelles. "Cet accord n'a pas reçu les signatures majoritaires nécessaires" à la date butoir de ce vendredi 12h, a précisé Air France.

"Pour mettre fin au désastre, j'ai décidé d'appeler chacun à faire entendre sa voix", a déclaré le PDG du groupe et président de la compagnie Air France, Jean-Marc Janaillac, lors d'une conférence de presse.

"Si la majorité des salariés concernés approuvent l'accord, il sera représenté aux organisations syndicales qui l'ont refusé et ce sera à elles de prendre leurs responsabilités", a-t-il ajouté, précisant que 90% des salariés d'Air France ne sont pas grévistes.

Le dirigeant a mis son poste dans la balance, déclarant qu'il ne voyait pas comment il pourrait rester à la tête de l'entreprise si le résultat de la consultation était négatif.

Jean-Marc Janaillac a déclaré s'être battu pour lancer avec le gouvernement et les autorités le débat sur le poids des taxes et des charges qui pèsent sur Air France et craindre "que les demandes faites par l'intersyndicale fassent perdre crédibilité (à Air France) dans ce débat".

Il a rappelé que depuis février et jusqu'à présent, le coût des grèves s'élève à 220 millions d'euros. Deux jours de grèves sont encore prévus lundi et mardi.

Jeudi, l'intersyndicale avait appelé la mobilisation des salariés à s'accentuer et annoncé de nouvelles journées de grève début mai.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr ed: VLV

(Alice Doré a contribué à cet article)

Agefi-Dow Jones The financial newswire