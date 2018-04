Air France KLM : chiffre à 170 mlns d'euros l'impact des 7 jours de grève de mars/avril

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de transport aérien Air France-KLM (AF.FR) a estimé mardi à 170 millions d'euros l'impact des sept jours de grève qui ont eu lieu entre les 22 février et 11 avril sur le résultat opérationnel d'Air France.

Dans un communiqué détaillant les chiffres du trafic de la compagnie aérienne en mars, le groupe n'a pas fourni plus de précisions sur la grève et son impact. Le mouvement de grève de l'intersyndicale de tous les métiers d'Air France doit se poursuivre les 17 et 18 avril puis les 23 et 24 avril.

Pour le sixième jour de grève mardi, Air France a annoncé prévoir d'assurer 75% de ses vols, et estimé la participation au mouvement à 35,3% des pilotes, 20,2% des personnels navigants commerciaux et 13% des personnels au sol.

Selon les chiffres présentés dans le communiqué, la hausse du trafic passagers d'Air France-KLM a accéléré en mars, à 6,1% sur un an, contre 5,6% en février, grâce notamment à une nouvelle forte croissance de Transavia, la compagnie à bas prix du groupe, dont le trafic a crû de 17,2% le mois dernier.

Le trafic passagers des autres compagnies d'Air France-KLM a progressé de 5,2%, le segment long-courrier enregistrant une augmentation de 5,2% et le court- et moyen-courrier de 4,9%, a précisé la société franco-néerlandaise.

Exprimée en tonne-kilomètre transporté, l'activité cargo d'Air France-KLM a baissé de 1,7% en mars, selon les chiffres publiés par la compagnie.

-Alice Doré, Agefi Dow-Jones; +33 (1) 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

