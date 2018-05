Air France KLM : décroche, certains analystes parlent de scénario catastrophe

L'action Air France-KLM perd 11,46% à 7,09 euros à 11h18, accusant la plus forte baisse de l'indice large européen Stoxx 600 qui gagne 0,17% au même moment.

Le titre a touché dans la matinée un plus bas niveau depuis avril 2017 et se dirige vers sa plus mauvaise performance en pourcentage sur une séance depuis la fin 2008.

Le président d'Air France et PDG de sa maison-mère Air France-KLM a annoncé vendredi sa démission après le rejet par référendum d'un projet d'accord salarial proposé pour sortir d'une grève de 13 jours qui a coûté, à ce jour, près de 300 millions d'euros à Air France.

"Pas d'accord + pas de PDG = pas bon", écrivent dans une note les analystes de Bernstein.

"Cela laisse la compagnie sans dirigeant, avec un conflit qui se poursuit et des syndicats sans doute renforcés et encore moins susceptibles de faire des concessions".

Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a lancé dimanche une mise en garde à la future direction d'Air France et à ses salariés, déclarant que l'Etat ne viendrait pas au secours de la compagnie menacée selon lui de disparition dans les turbulences sociales actuelles.

"Non, la survie d’Air France n’est pas en jeu, en tout cas pas à court terme", lui a répondu lundi Philippe Evain, président du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), interrogé sur RTL.

"On vient de réaliser les meilleurs résultats de notre histoire (...) L’absence de dialogue est manifeste (...) Il n'y a toujours aucune réunion de négociation de prévue", a-t-il ajouté.

Une réunion de l'intersyndicale d'Air France est prévue ce lundi à 17h00.

Une période d'incertitude s'ouvre pour Air France. Le conseil d'administration de l'entreprise a demandé à Jean-Marc Janaillac d'assurer ses fonctions jusqu'à l'assemblée générale du groupe le 15 mai, date à laquelle il annoncera "une solution de gouvernance de transition".

Quelques heures avant l'annonce de la démission de Jean-Marc Janaillac, le groupe Air France-KLM avait dit prévoir une nette dégradation de son résultat d'exploitation cette année sous l'effet conjugué des grèves à Air France et de la remontée du cours du pétrole, entraînant une forte baisse de son titre en Bourse.

Depuis le début de l'année, l'action Air France accuse un repli de plus de 48%, à comparer à un recul de 0,4% pour le Stoxx 600.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv STOXX EUR 600(P)-EUR 0.63% 387.03 -0.54%