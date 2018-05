Air France-KLM : démission du PDG prévue le 15 mai

07/05/2018 | 07:25

Air France-KLM confirme, à l'issue de la réunion de son conseil d'administration du samedi 5 mai, la démission de son PDG Jean-Marc Janaillac après l'échec de la consultation des salariés d'Air France lancée le 20 avril dernier.



Pour mémoire, les salariés de la compagnie aérienne ont voté majoritairement 'non' à plus de 55% à l'accord salarial pluriannuel proposé le 16 avril, qui proposait 7% d'augmentation de salaires sur quatre ans, dont 2% dès 2018.



Jean-Marc Janaillac a accepté la demande du conseil d'assurer ses fonctions de PDG du groupe et de président d'Air France, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale du 15 mai, date à laquelle le conseil annoncera une solution de gouvernance de transition.



