Air France KLM : évalue à 170 millions euros l'impact des jours de grève

Air France a dit lundi prévoir d'assurer 75% de son programme de vols ce mardi. L'intersyndicale de la compagnie, qui réclame une augmentation générale de 6% des salaires, prévoit encore des journées supplémentaires de grève les 17,18, 23 et 24 avril.

Pour mercredi, Air France a dit prévoir un programme de vols assuré à 70%, dont 60% de ses vols long-courriers, 65% de ses vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle et 75% de ses vols court-courriers, Paris Orly et province.

La compagnie ajoute que le taux de déclaration de grévistes pour les salariés est estimé pour le 11 avril à 36,3% pour les pilotes, 21,6% pour les personnels navigants commerciaux et 15,1% pour les personnels au sol.

Comme dans chaque communiqué faisant état de ses prévisions de trafic par jour de grève, Air France "conseille à ses clients ayant réservé un vol pour cette journée du 11 avril de reporter leur voyage".

Air France-KLM a également dit que son trafic passagers avait augmenté de 6,1% en mars, le coefficient d'occupation s'établissant à 87,8%, soit une hausse de 2,7 points. En revanche, le trafic cargo a baissé de 1,7% le mois dernier, avec un taux de remplissage de 62,7% (-0,6 point).

