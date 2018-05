Air France-KLM : l'action flambe avant le verdict de la consultation du personnel

Après avoir signé un plancher 2018 à 8,05 euros en fin de semaine dernière, Air France KLM reprend de l’altitude à la Bourse de Paris, sur la plus forte hausse du SBF120 dans la matinée du 2 mai : +6% à 8,65 euros. La semaine est particulièrement chargée pour le transporteur aérien, dont l’actualité est émaillée de conflits sociaux depuis plusieurs semaines. Jeudi 4 mai, la société communiquera ses résultats du premier trimestre dès 7h15. L’habituel consensus fourni par l’entreprise elle-même est cette fois peu représentatif car il ne repose que sur les travaux de cinq analystes. Ceux-ci attendent en moyenne 5,586 milliards d’euros de revenus et une perte d’exploitation de -32 ME (-148 ME pre-IFRS).



Le verdict des urnes électroniques



C’est sans doute aussi cette semaine qui doit théoriquement prendre fin la consultation interne organisée par la direction au sujet de la grève des pilotes. Une consultation qui a fait couler beaucoup d’encre car le PDG Jean-Marc Janaillac a annoncé qu’il démissionnera en cas de soutien majoritaire des salariés aux grévistes. Au 20 avril dernier, la compagnie estimait que les mouvements sociaux lui avaient coûté 220 millions d’euros. La facture sera alourdie par la poursuite des grèves postérieurement à cette évaluation.



Le rebond du jour est alimenté par une information de ‘La Tribune’ selon laquelle « la participation des pilotes à la grève s’effondre ». Le taux de participation pour le mouvement prévu demain 3 mai se limiterait à 19%, contre un peu plus de 27% le 24 avril, a appris la publication, qui avance plusieurs explications à cette situation : lassitude, agacement, désaccords avec la façon de négocier du SNPL… Le résultat du référendum est attendu vendredi, selon plusieurs sources. Il devrait être riche en enseignements alors que les intérêts divergent entre les différentes catégories d’employés d’Air France.