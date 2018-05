Air France-KLM : les analystes ne visent plus que 10 euros en moyenne

C’est l’heure du rebond pour Air France KLM, qui aura attendu la dernière séance de la semaine pour s’offrir la plus forte hausse du SRD, sur un gain de 3,6% à 7,316 euros. Auparavant, le titre avait enchaîné six séances dans le rouge, ramenant le cours de 8,654 euros le 2 mai au soir à 7,06 euros hier. On se doutait que les chiffres du trafic d’avril de la compagnie ne seraient pas bons. Et c’est le cas, puisqu’il a baissé de -2,6% à cause des huit jours de grève comptabilisés sur la période chez Air France. Le nombre de passagers transportés a chuté de -8,7% chez Air France mais s’est accru de 5,2% chez KLM. Les grèves qui se sont déroulées entre février et mai ont déjà coûté plus de 400 millions d’euros au groupe, ainsi que son PDG, contraint à la démission après avoir subi un camouflet lors d’une consultation interne.



En avril, la recette au kilomètre offert a progressé à la fois dans l’activité passage réseau et dans le fret. Décalage calendaire de Pâques oblige, Transavia a en revanche vu ses rendements reculer. La réduction des capacités étant supérieure à celle du trafic, le coefficient d’occupation a légèrement progressé. Il reste à niveau très élevé, 88,1% à l’échelle du groupe (61% dans le cargo).



Les analystes ajustent la mire



En parallèle, les analystes ont continué à ajuster leurs objectifs de cours à la baisse, pour intégrer des résultats trimestriels plus faible que prévu, l’impact des grèves et l’incertitude liée au départ de Jean-Marc Janaillac et à l’issue des négociations salariales. Hier, le Crédit Suisse a réduit de 14,92 à 7,61 euros sa valorisation en restant neutre. Chez HSBC, on recommande toujours d’acheter le titre, mais on vise 9,50 euros et non plus 13 euros. Liberum n’a en revanche rien changé, en restant à conserver avec un objectif de 8,20 euros. Le bureau d’études considère que les statistiques du jour ne pèsent pas grand-chose au regard des gros soucis sociaux actuels au sein de la composante française du groupe. Désormais, les objectifs d’étalent de 6 à 15 euros avec une moyenne à 10 euros. En janvier, les cours-cible des analystes de la place allaient de 8 à 18,35 euros, pour une moyenne proche des 14 euros… soit 40% de plus !





