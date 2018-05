Air France-KLM : les prévisions de trafic pour demain

07/05/2018 | 14:25

Air France-KLM a publié ce lundi à la mi-journée ses prévisions de trafic pour demain, quelques jours après la parution des résultats de la consultation sur l'accord salarial pluriannuel.



Rappelons que les salariés ont voté majoritairement 'non' à cette consultation, entraînant la démission du président Jean-Marc Janaillac, effective le 9 mai.



S'agissant du trafic demain, Air France se dit en mesure d'assurer 80% de son programme de vols, dont 95% des longs-courriers, 75% de ses moyens-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle, et 82% de ses vols courts-courriers, Paris-Orly et province.



Le taux de gréviste est estimé à 14% pour les pilotes, 18% pour les personnels navigants commerciaux et 3% pour les personnels au sol. C'est un peu moins (respectivement 14%, 18% et 10%) que ce lundi.





