Air France-KLM : les tensions sociales continuent de peser

20/04/2018 | 17:03

L'action Air France-KLM cède 2,4% ce vendredi à un peu plus d'une heure de la cloche. Elle avait déjà lâché 1,8% hier.



Les investisseurs redoutent évidemment les répercussions du conflit social qui mine actuellement Air France. Les récentes concessions de la direction n'ont en effet pas suffi aux syndicats et dans ce contexte de paralysie, le président de la compagnie nationale française Jean-Marc Janaillac - également à la tête de la maison-mère Air France KLM - a frappé un grand coup en mettant son poste dans la balance.



Après 9 jours de grève, Air France a annoncé ce vendredi une consultation de l'ensemble de ses employés à compter du 26 avril et jusqu'à début mai concernant ses propositions salariales. Il reviendra à ces derniers d'approuver ou non l'accord pluriannuel s'engageant pour des augmentations générales de salaire de 7% sur 4 ans (en sus d'augmentations individuelles) que défend la direction.





Ouvert à signature des organisations syndicales représentatives jusqu'à aujourd'hui midi, ledit accord n'a pas reçu les signatures majoritaires nécessaires.



'A ce jour, l'impact de ce conflit est estimé à plus de 220 millions d'euros ', a précisé Air France. Un chiffre amené à augmenter au regard de la détermination des syndicats...





