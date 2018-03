Air France-KLM : lève le voile sur son programme estival

14/03/2018 | 14:49

Air France-KLM a fait savoir ce mercredi via un communiqué qu'il augmentera son offre de 4,1% cet été (période allant du 25 mars au 27 octobre) comparativement à la précédente saison estivale.



Cette progression sera portée en premier lieu par l'activité low cost de Transavia (+10,6 %), ainsi que par l'activité passage réseau long-courrier (+3,9 %) et par l'activité passage moyen- et court-courrier (+1,4 %).



Pas moins de 314 destinations réparties dans 116 pays seront proposées lors de la prochaine saison estivale, dont 78 nouvelles liaisons cet été sur l'ensemble de son réseau.



A noter que, sur son réseau long-courrier, Air France-KLM proposera 9 nouvelles liaisons, dont 6 au départ de Roissy-Charles-de-Gaulle (Nairobi (Kenya) et Seattle (Etats-Unis) dès le 25 mars, Taipei (Taïwan) à compter du 16 avril, San José (Costa Rica), Fortaleza (Brésil) à partir du 3 mai et Mahé (Seychelles) à compter du 5 mai ), une au départ de Pointe-à-Pitre (Atlanta, en continuation de la saison hiver air Air France) et 2 au départ d'Amsterdam-Schiphol (Fortaleza et Mumbai (Inde) en continuation de la saison hiver 2017-18 avec KLM).





