(Actualisé au dernier paragraphe)

Air France-KLM présentera en juin un plan stratégique à cinq ans, a annoncé mercredi son PDG Jean-Marc Janaillac.

"Nous travaillons déjà sur un nouveau plan stratégique pour le groupe à horizon cinq ans qui sera présenté en juin 2018", a-t-il dit lors des voeux du groupe aérien à la presse.

"Ce nouveau plan à moyen terme sera coordonné avec les plans stratégiques des deux compagnies. Il permettra de poursuivre l'ambition de 'Trust Together' en fixant des objectifs précis afin d'améliorer notre compétitivité et notre rentabilité, et d'amplifier le mouvement vers une croissance rentable", a expliqué Jean-Marc Janaillac.

Air France-KLM a amélioré ses performances en 2017, notamment dans le fret, a ajouté le PDG sans plus de précisions.

Le groupe publiera ses résultats annuels le 16 février. (Cyril Altmeyer, avec Dominique Rodriguez)