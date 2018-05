Air France KLM : prévoit d'assurer 85% de ses vols jeudi, le taux de grévistes en baisse

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--La compagnie Air France, membre du groupe Air France-KLM (AF.FR), prévoit d'assurer 85% de son programme de vols jeudi, alors que la mobilisation des pilotes semble fléchir par rapport aux précédentes journées de grève organisées fin avril.

Le taux de grévistes pour jeudi est estimé à 18,8% chez les pilotes et les personnels navigants commerciaux, et à 10% chez les personnels au sol, a indiqué la compagnie dans un communiqué. Compte tenu de cette mobilisation, Air France prévoit d'assurer 78% de ses vols long-courriers, 80% de ses vols moyen-courriers au départ et vers l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle et 90% de ses court-courriers. Trois autres journées de grève sont prévues par l'intersyndicale, les 4, 7 et 8 mai.

Lors de la dernière journée de mobilisation, le 24 avril, 27% des pilotes s'étaient déclarés grévistes. Les salariés du groupe ont jusqu'à vendredi pour donner leur avis sur le projet de revalorisation salariale proposé par la direction, qui a été rejeté par les syndicats. En cas de rejet par les salariés, le directeur général d'Air France, Jean-Marc Janaillac, a affirmé qu'il donnerait sa démission. Les 11 jours de grève organisés depuis la fin février ont coûté à la compagnie environ 300 millions d'euros.

-Alberto Delclaux, Dow Jones Newswires (Version française et contribution de François Schott) ed: VLV

