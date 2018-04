Paris (AFP) -- La direction d'Air France prévoit d'assurer "près de 75%" des vols mardi, onzième journée de grève pour les salaires, a indiqué lundi à l'AFP un porte-parole de la compagnie.

Dans le détail, le groupe aérien anticipe le maintien de 70% des vols long-courriers, de 65% des moyen-courriers au départ et vers Roissy, et 80% des court-courriers à Orly et en régions.

