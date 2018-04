Air France-KLM : proposition des hausses de salaires

17/04/2018 | 08:21

Air France-KLM annonce proposer, à l'issue de trois jours de négociation, un accord final soumis à signature jusqu'au vendredi 20 avril, à 12h00, assurant des augmentations générales de salaire sur les années 2018 à 2021.



Avec cet accord, les salaires seraient augmentés, en moyenne sur la période, de 12,5% (comprenant une augmentation générale de 7% pour toutes les catégories de personnel), avec adaptation possible en cas de résultat d'exploitation inférieur à 200 millions d'euros.



A cette occasion, la compagnie aérienne met en avant les conséquences destructrices financièrement des grèves, estimant que leur coût, incluant les journées du 17 et du 18 avril, s'élève à 220 millions d'euros.



